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紐約市教育總監班克斯挺擇優錄取制度 挨批欠同理心

記者顏潔恩／紐約報導
市教育總監班克斯(右)日前參加論壇，表示支持努力向學的學生應獲得優先機會，卻引發部分民眾不滿。(取自班克斯推特)
市教育總監班克斯(右)日前參加論壇，表示支持努力向學的學生應獲得優先機會，卻引發部分民眾不滿。(取自班克斯推特)

由「更好紐約協會」(Association for a Better New York)日前在曼哈頓舉辦的論壇會中，市教育總監班克斯(David Banks)提到，努力向學的學生應獲得優先機會，卻引發部分民眾不滿，指他「欠缺妥善、同理心」，表示不是每個學生都享有優越的生活環境及條件。

班克斯日前在一群企業、非營利機構、以及教育領袖聚集的論壇上，表示比起要家長逼著讀書的學生，在課業上用功的學生應有更優越的錄取權；在聽取民眾的意見後，當局作出了決定，認為優越的成績應該受到重視，「如果你有一個孩子在周末時依然勤奮，付出時間和精力，那他們應該有更好的機會去到志願學校。」

他說，每位學生都有自身的價值，但如果一些學生願意付出比其他人更多的努力，那他們應獲得更多機會。

該言論一出，遭到不少教育工作者及家長不滿，認為班斯克發言欠缺敏感度，且隱約認可部分學生相比其他人，不夠資格到好學校；New York Appleseed執行董事Nyah Berg表示，有些學生可能因為自身無法控制的原因，而不能正常到校上課，班克斯的言論應更有同理心。

班克斯接受媒體採訪時反駁，他說這番話並非要中傷任何人，他以自己的四個孩子為例，他們在課業上付出不同程度的努力，有些孩子需要他更多的鼓勵和督促；這讓他意識到，在一些競爭力強的學校，如果學生的平均成績優更好，那就應給予優先機會進入這些學校。

班克斯的言論也受到部分民眾的支持，例如前公校教師、American Enterprise Institute高級顧問Robert Pondiscio表示，他曾教過來自低收入社區的少數族裔學生，因用功讀書而考取好成績，「他們就像是軍隊，但如果我們不承認他們的努力並給予獎勵，那我們才是教育他們成為笨蛋。」

教育總監 低收入 公校

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