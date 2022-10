紐約市教育總監班克斯挺擇優錄取制度 挨批欠同理心

市教育總監班克斯(右)日前參加論壇,表示支持努力向學的學生應獲得優先機會,卻引發部分民眾不滿。(取自班克斯推特)

由「更好紐約協會」(Association for a Better New York)日前在曼哈頓舉辦的論壇會中,市教育總監 班克斯(David Banks)提到,努力向學的學生應獲得優先機會,卻引發部分民眾不滿,指他「欠缺妥善、同理心」,表示不是每個學生都享有優越的生活環境及條件。

班克斯日前在一群企業、非營利機構、以及教育領袖聚集的論壇上,表示比起要家長逼著讀書的學生,在課業上用功的學生應有更優越的錄取權;在聽取民眾的意見後,當局作出了決定,認為優越的成績應該受到重視,「如果你有一個孩子在周末時依然勤奮,付出時間和精力,那他們應該有更好的機會去到志願學校。」

他說,每位學生都有自身的價值,但如果一些學生願意付出比其他人更多的努力,那他們應獲得更多機會。

該言論一出,遭到不少教育工作者及家長不滿,認為班斯克發言欠缺敏感度,且隱約認可部分學生相比其他人,不夠資格到好學校;New York Appleseed執行董事Nyah Berg表示,有些學生可能因為自身無法控制的原因,而不能正常到校上課,班克斯的言論應更有同理心。

班克斯接受媒體採訪時反駁,他說這番話並非要中傷任何人,他以自己的四個孩子為例,他們在課業上付出不同程度的努力,有些孩子需要他更多的鼓勵和督促;這讓他意識到,在一些競爭力強的學校,如果學生的平均成績優更好,那就應給予優先機會進入這些學校。

班克斯的言論也受到部分民眾的支持,例如前公校 教師、American Enterprise Institute高級顧問Robert Pondiscio表示,他曾教過來自低收入 社區的少數族裔學生,因用功讀書而考取好成績,「他們就像是軍隊,但如果我們不承認他們的努力並給予獎勵,那我們才是教育他們成為笨蛋。」