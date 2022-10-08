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紐約客談／學區和族裔差異 拉垮紐約教育

紐約客談

紐約市的教育水平又被令人唏噓的數據「打臉」，繼州考成績不理想之後，高中畢業率和大學學業水平也讓人汗顏；而這其中並非全員表現不佳，不同學區和族裔所展現的差異，成為「拉垮」紐約市教育平均水平的根本原因。

州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)近日公布審計報告，直言紐約市的教育部門還需多加努力，因為公校高中生畢業率堪憂，哪怕進了大學校門，多數人也在短時間黯然退學。

根據州府統計，在7萬多名2019年高中畢業生中，23%沒能如期拿到畢業證書；剩下的學生中，63%雖然順利進入了大學，但其中38%(約2萬3314人)待不到半年便讀不下去。

這其中呈現的種族和學區差異使人震驚。無法取得高中畢業文憑的學生中，50%為西語裔，30%為非洲裔，其他族裔加起來共計20%。

不同學區之間更是對比顯著，曼哈頓哈林區(Harlem)的第四學區，沒畢業的學生只占4%，但布碌崙(布魯克林)海洋丘(Ocean Hill)的肄業率卻高達49%。

該數據與州考反映出來的結果相同，進一步分析發現，如果小學和中學的標準化測試就表現不佳，那麼高中和大學教育則更顯吃力；此外，學生們的學術水平在小學和中學之間就開始出現「分水嶺」，究其原因，教育專家也尚無定論。

「如果教育工作者們不能趕緊探究背後的原因，則孩子的未來真的就會在還沒入大學前，就已失去了翻盤的機會。」狄拿玻利建議紐約市教育局趕緊幫助緩解這種地區和種族差異，否則全市公校生真的就淪為「出生即定終身」的宿命之途。

（紐約客談，每周二至周六見報）

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