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打擊病毒 孟昭文撥款皇后學院

記者鄭怡嫣／紐約報導
孟昭文走訪皇后學院實驗室。(記者鄭怡嫣/攝影)
孟昭文走訪皇后學院實驗室。(記者鄭怡嫣/攝影)

國會眾議員孟昭文3日拜訪市大皇后學院(CUNY Queens College)，參觀她此前曾撥款185萬元的廢水流行病學培訓實驗室(Wastewater Epidemiology Training Laboratory)，在新冠疫情期間，該實驗室曾與市衛生局合作，檢測廢水中的新冠病毒並對社區提前預警，目前，實驗室也協助當局及醫院檢測廢水取樣中的猴痘及小兒麻痺病毒。

校長吳華揚及該實驗室的負責人、病毒學家丹尼希(John Dennehy)介紹，研究證明，廢水檢測可在病毒症狀出現的七至14天前通知社區，提前預警。實驗室通過檢測下水道廢水中的病原體，例如冠狀病毒、諾羅病毒(Norovirus)和霍亂等，並利用數據趨勢、傳染病學和分析方法，識別社區中的「病毒熱點」，使衛生官員以較低的人均成本了解病毒存在的社區，作出重要的公共衛生決策。

在丹尼希的指導下，該實驗室的研究人員也正與市公立醫院系統及市衛生局合作，從醫院汙水管道及人井蓋下採取廢水樣本，檢測猴痘及小兒麻痺的病毒及流行範圍。

孟昭文表示，過去幾年中該實驗室幫助制定關鍵的公衛政策，挽救許多生命，同時也培養不同背景與族裔的學生；作為眾議院撥款委員會資深委員，孟昭文此前曾為皇后區醫療、長者和移民服務等方面的十個項目爭取到近1000萬元的聯邦撥款，該項目即為其中之一。

孟昭文走訪皇后學院實驗室，此前，她曾為實驗室撥款185萬元。(記者鄭怡嫣╱攝影)
孟昭文走訪皇后學院實驗室，此前，她曾為實驗室撥款185萬元。(記者鄭怡嫣╱攝影)

檢測 孟昭文 猴痘

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