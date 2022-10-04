打擊病毒 孟昭文撥款皇后學院

孟昭文走訪皇后學院實驗室。(記者鄭怡嫣/攝影)

國會眾議員孟昭文 3日拜訪市大皇后學院(CUNY Queens College)，參觀她此前曾撥款185萬元的廢水流行病學培訓實驗室(Wastewater Epidemiology Training Laboratory)，在新冠疫情期間，該實驗室曾與市衛生局合作，檢測 廢水中的新冠病毒並對社區提前預警，目前，實驗室也協助當局及醫院檢測廢水取樣中的猴痘 及小兒麻痺病毒。

校長吳華揚及該實驗室的負責人、病毒學家丹尼希(John Dennehy)介紹，研究證明，廢水檢測可在病毒症狀出現的七至14天前通知社區，提前預警。實驗室通過檢測下水道廢水中的病原體，例如冠狀病毒、諾羅病毒(Norovirus)和霍亂等，並利用數據趨勢、傳染病學和分析方法，識別社區中的「病毒熱點」，使衛生官員以較低的人均成本了解病毒存在的社區，作出重要的公共衛生決策。

在丹尼希的指導下，該實驗室的研究人員也正與市公立醫院系統及市衛生局合作，從醫院汙水管道及人井蓋下採取廢水樣本，檢測猴痘及小兒麻痺的病毒及流行範圍。