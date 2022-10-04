譚歡欣辭紐約公校教師 嘆生命短暫

圖為譚歡欣3日出席陳果仁華埠紀念活動。(記者和釗宇／攝影)

陳果仁(Vincent Chin)表妹、作家、社區教育維權人士譚歡欣(Annie Tan)，日前發文辭去布碌崙 (布魯克林)日落公園公校 教師一職；她表示，從疫情 開始後的兩年中先後見證同事離世、復學復工後再次大規模感染以及今年治安和校園槍擊暴力肆虐；「這一切讓我意識到生命短暫 ，現有的工作看不到發展的希望。」

譚歡欣表示，辭職的種子是在2020年4月5日種下。那日，布碌崙公校教師Kimarlee Nguyen因新冠去世，「我們有許多共同好友，同為第一代移民、亞裔教育者和作家，背景和經歷相似。」

但這樣一個優秀且善良的人，卻沒有再給別人認識她的機會，譚歡欣說，還來不及反應，所有人就被長達兩年的抗疫和社會事件包圍。「但我始終明白兩件事，盡己所能保證身邊的人免受傷害；其次，我也意識到生命無常，所以在完成學校工作後，繼續寫回憶錄。」

但隨之而來的變種病毒Omicron再次讓人措手不及，譚歡欣說，當時學校約有30名員工出現症狀，本應該在寒假後繼續遠程上課；但孩子們1月被迫重返校園，「班上一半的人請了病假。」

「這就是我崩潰的原因，也因此停止寫作」她說，孩子們需要體育、藝術、情感交流；但課程被削減；當老師不是為了讓學生進行一場接一場的標準化考試，彌補疫情期間的學習進度，「我感覺無力，又覺得做得不夠，傷心至極」，「在課堂11年，從來沒有如此沮喪。」

缺乏輔導員、社工，讓孩子們不能得到應有的資源，譚歡欣表示，州市府也沒有主動幫忙，總是一副居高臨下的態度；最重要的是，「他們甚至不能保證學生的安全，槍擊暴力威脅仍在。」