慶教師節 文教中心頒獎

紐約華僑文教服務中心慶祝教師節。(文教中心提供)

9月28日是一年一度的教師節，為感謝中文學校校長及教師長期奉獻教育 工作，紐約華僑文教服務中心今年別出心裁，在9月25日教師節前夕，選在長島 大頸的賦潤餐廳舉行「大紐約地區教師獎勵頒獎典禮暨慶祝教師節感恩餐會」，設宴款待榮獲2022年教師獎勵的僑校教師及眷屬，並邀請美東中文學校協會長戴松昌及第六區理事甘居正、邱琼雯等僑校校長們出席參與。

今年大紐約地區榮獲僑務委員會海外僑民學校教師獎勵殊榮的老師共有20位，八位服務屆滿五年、九位服務屆滿十年，以及三位服務屆滿20年。紐約華僑文教服務中心主任陳永豐代表僑委會一一向每位資深教師頒發獎狀、獎金及僑教榮譽章，並感謝老師們的辛勞奉獻。

陳永豐致詞時表示，「師者，所以傳道、授業、解惑也」，僑教工作是個志業，每位教師都是最熱心的志工，付出愛心與耐心教導學子們學習華語文，尤其在歷經新冠疫情 後仍能持續堅持，更是難能可貴，十分敬佩老師們無私付出精神，也感謝所有勞苦功高的僑校老師及校務團隊。