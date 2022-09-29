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疫期高中免試畢業成風 家長憂

記者鄭怡嫣／紐約報導
疫期高中生以豁免會考來獲得文憑，引家長及專家憂心。(Getty Images)
疫期高中生以豁免會考來獲得文憑，引家長及專家憂心。(Getty Images)

最新報告顯示，紐約州高中也面臨「文憑通脹」，有將近四分之三的畢業生，在2021年採取豁免至少一科高中會考來獲得高中文憑，畢業率的持續增長並不代表他們已為大學或就業作好全面的準備，而是與畢業會考因疫情取消與豁免政策更為相關。

根據教育維權團體「紐約平等聯盟」(NY Equity Coalition)近日發布的報告，紐約州高中畢業率自2016年以來持續增長，至2021年已達86.1%，增長率為1.3%，通過豁免高中會考取得文憑的學生人數，由2020年的10%增至2021年的70%，只有不到18%的高中畢業生，是在沒有豁免高中會考的情況下獲得文憑，而有45%的畢業生豁免了兩科或更多的科目。

報告還顯示，過去四年在紐約州，英語為第二語言的新移民生、特教學生以及低收入家庭學生的畢業率也持續增長，然而，2021年的增長「不成比例」地源於州考的豁免政策。而在紐約市公校，有66%的高中畢業生在2020年採取豁免至少一科高中會考來獲得高中文憑，2021年達到60%。

該趨勢也引起了教育維權者以及家長的擔憂，「我們是家長」(We the Parents)聯合主席拉德佛(Samuel L. Radford III)表示，擔心取得高中文憑，並不代表已經為大學和職場做好準備，如果無法通過就業基本技能測試，或在大學要重新修課補課，「那取得文憑又有何用」；紐約平等聯盟則建議，應增加更多評估學生表現的數據及提升數據透明度，例如追蹤學生畢業後的表現。

新冠疫情爆發以來，紐約州教育廳曾多次調整州考規定，2020年州考被取消，2021年，教育廳允許學生不必參加州考、只需在暑假前通過州考相關課程的方式來獲得文憑，2022年州考恢復，同時也將計畫在2022年秋季恢復校園課責系統(accountability system)，評估各校的表現。

高中會考 紐約州 教育

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