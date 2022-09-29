市教育總監：分數不代表一切

班克斯在28日參觀學校時表示，教育投資並不回報在考試成績上。(取自班克斯推特)

自2019年來就暫停公布的紐約州考整體成績，在外界的質疑聲中於28日公布，直接展示疫情 對公校生的負面影響；但市教育總監 班克斯(David Banks)表示「並不關心考試結果」，認為教育投資並不回報在考試成績上，使外界擔心他會繼續推行「不重成績的」教育預算 削減和抽籤入學等政策。

往年在8月公布的州考成績，自疫情以來便暫停對外更新，但隨著學生基本恢復線下教學，教育專家也呼籲政府「不要再保密」，公眾需要知道疫情對整體教育的影響。公共政策智庫「帝國中心」(Empire Center)總裁霍夫(Tim Hoefer)表示，「當這些數據不對外公開時，動機是非常可疑的。」

在外界的壓力下，州教育廳決定公布州考結果。在2019年之前，紐約市州考成績始終處於進步狀態，而隨著疫情導致的實體教學中斷，全市學生尤其是本就落後的西語裔和非洲裔學生成績退步。

紐約時報分析，該結果將為市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)帶來不小壓力，因為州考成績歷來被聯邦當作問責標準，成績欠佳的地區和學校將被安排特殊教育計畫，並接受政府額外的監督。這或許會成為迫使市府重新考慮削減教育預算和抽籤入學等「不唯分數論」政策的契機。

但班克斯表示，自己不太關心這次的考試結果和背後所傳遞的信息，「因為我更關注未來要走的路」。作為標準化考試的反對者，班克斯一直對「唯分數論」持反對態度，「考試成績固然重要，但不代表一切」，他在28日表示，專注於提高成績的學校無法提供「全方位的學習機會」，並認為衡量學生成功的標準，應是他們畢業後是否能找到好工作。