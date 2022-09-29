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疫期州考報告首公布 亞裔維持領先

記者張心／紐約報導
亞裔生的閱讀通過率仍舊名列前茅，達70%。(取自市教育局報告)
亞裔生的閱讀通過率仍舊名列前茅，達70%。(取自市教育局報告)

紐約三至八年級州考成績28日公布，閱讀整體通過率較疫前提升，但數學通過率卻大幅下滑至38%；亞裔學生在兩科成績中均名列前矛，位列各族裔之首。

28日是市教育局自2019年以來，首次向公眾公開該成績；2020年和2021年因為疫情影響，高達80%學生未參加考試，所以相關結果也並未公布。全州標準化考試包括閱讀(English Language Arts，簡稱ELA)和數學兩科，從三年級到八年級的公校生均需每年參與，所得成績被聯邦列為評量地區教育水平的指標，並從族裔、性別、年齡、英語學習生等分析，可供對教育單位問責。

2022年的結果，同疫情前最後一次統計的2019年相比，紐約市學生的數學成績明顯退步，由46%的通過率降為38%。其中，亞裔生的數學通過率為各族裔中最高，達到68%，遠超出平均水平；白人學生通過率為59%，西語裔和非洲裔學生分別為23%和21%。然而，相比2019年，各族裔的通過率都下滑約6％，西語裔退步最多，約10%。

全市學生的閱讀成績則「逆勢成長」，不同於全美各地出現的閱讀成績下滑，紐約市公校生的通過率比2019年增加1.6%，由47.4%上升為49%。然而，並非各年級都呈現進步的態勢，比如三年級、四年級、五年級學生的閱讀通過率均下降，唯有六年級、七年級和八年級學生增長。亞裔生的閱讀通過率仍舊名列前茅，達70%；白人為67%，西語裔和非洲裔分別為37%和36%。

市教育局將這歸結為疫情遠程授課的負面影響，指網課對數學成績的影響大於閱讀成績。「今年的數字因為新冠疫情而變得複雜，原本全市穩步提升的州考成績因此中斷，尤其是對非洲裔、西語裔學生及特教生，加劇了學習差距。」

亞裔生的數學通過率為各族裔中最高，達到68%。(取自市教育局報告)
亞裔生的數學通過率為各族裔中最高，達到68%。(取自市教育局報告)

教育局 疫情 亞裔

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