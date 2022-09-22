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4華裔學者 膺選布拉瓦尼克青年科學獎

記者張心／紐約報導
劉曉龍。(主辦方提供)
劉曉龍。(主辦方提供)

紐約科學院(New York Academy of Sciences)和布拉瓦尼克家族基金會(The Blavatnik Family Foundation)21日公布2022年度「布拉瓦尼克國家青年科學獎」(Blavatnik National Awards for Young Scientists)名單，華裔物理學者劉曉龍(Xiaolong Liu)、化學學者張文(Wen Zhang)獲獎，數學學者黃教陽(Jiaoyang Huang)和結構生物學者高帥(Shuai Gao)入圍最終名單。

張文簡介。影音來源：New York Academy of Sciences/Blavatnik Awards

劉曉龍簡介。影音來源：New York Academy of Sciences/Blavatnik Awards

黃教陽簡介。影音來源：New York Academy of Sciences/Blavatnik Awards

高帥簡介。影音來源：New York Academy of Sciences/Blavatnik Awards.

該獎主要表彰紐約州、新澤西州和康州的傑出博士後學者，每年在物理、化學和生命科學三個領域，評選出三名獲獎者和六名決賽入圍者。今年共有26個學術機構的158位優秀學者獲得提名

今年的三名獲獎者中有兩位來自中國，分別是劉曉龍和張文。由康乃爾大學推薦的劉曉龍，在凝聚態物理學領域開發了新型的微觀成像技術，以探索量子物理學中的棘手問題。此外，劉曉龍也從事電子超流體研究，並正在探索全新的高速掃描約瑟夫森隧道顯微鏡技術(SJTM)等項目。

張文。(主辦方提供)
張文。(主辦方提供)

張文同樣來自康乃爾大學，致力於研究電化學以促進碳基化合物的反應，而不再依賴傳統的化工稀有材料，比如用過渡金屬操縱有機分子中碳原子間的的键元素等。他的研究也證明合成藥物和其他醫藥相關化合物的新可能，正引發一波合成化學品的新方法。

黃教陽。(主辦方提供)
黃教陽。(主辦方提供)

高帥。(主辦方提供)
高帥。(主辦方提供)

最終入圍的六名科學家中，也有兩位來自中國。紐約大學的數學學者黃教陽，解決了出於隨機矩陣理論(RMT)核心的最基本問題，並在現代工程和科學領域有廣泛應用；他也將在賓州大學任教。普林斯頓大學的結構生物學者高帥，對離子在體內的運輸方式研發出新結論，從而對細胞行為有新的了解，為藥物開發開闢出新方向。

入圍 新澤西州 提名

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