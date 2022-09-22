楊安澤：兒時讀書經歷 啟發日後選總統

社區組織21日在雙文學校舉辦亞太裔讀書會，邀請楊安澤分享讀書經歷。(記者和釗宇／攝影)

社區組織「AAPI for Change」和「Super Happy Healthy Kids」21日晚在曼哈頓下東城雙文學校(PS 184)舉辦亞太裔讀書會，邀請前總統參選人、前紐約市 長參選人楊安澤 分享讀書經歷；楊安澤表示，兒時的讀書經歷給了他很多想法，最終促使他參選總統。

「AAPI for Change」每月都舉辦亞太裔讀書會，計畫邀請亞裔 主講人分享讀書經歷，這是首次舉辦；作為首場嘉賓的楊安澤表示，「現在許多孩子喜歡看屏幕，屏幕中的內容很有力量，但容易上癮；和讀書不同，屏幕帶來的影響不完全是正面的，但讀書可以讓人安靜下來，讓人思考。」

社區組織「AAPI for Change」和「Super Happy Healthy Kids」21日晚在曼哈頓下東城雙文學校(PS 184)舉辦亞太裔讀書會，邀請前總統參選人、前紐約市長參選人楊安澤分享讀書經歷。（記者和釗宇／攝影）

楊安澤當晚朗讀他的新作「前進：美國民主未來的註解」(Forward: Notes on the Future of Our Democracy)片段，回憶童年，他說，小時候性格內向，但非常喜歡讀書，尤其是科幻小說。

楊安澤表示，兒時的讀書經歷給了他很多想法，最終促使他參選總統。（記者和釗宇／攝影）

他表示，自己的童年很平凡，「沒人能覺得我將來會成為公眾人物、選總統；我常看書，內向很好，能讓自己想清楚很多事；我競選總統，正是因為讀了很多書，給了我很多想法和信念；很多年以後，希望這些信念能落實，選總統就可以做到。」

「AAPI for Change」和「Super Happy Healthy Kids」創辦人楊天發(Esther Yang)表示，舉辦此類活動，希望促進更多亞太裔兒童進入公立學校，也了解和擁抱亞太裔傳統和歷史，促進交流、避免歧視和暴力；下次讀書會將於10月15日(周六)舉行，地點仍在雙文學校，將邀請首位亞裔州參議員劉醇逸擔任嘉賓。