楊安澤：兒時讀書經歷 啟發日後選總統

社區組織21日在雙文學校舉辦亞太裔讀書會,邀請楊安澤分享讀書經歷。(記者和釗宇/攝影)

社區組織「AAPI for Change」和「Super Happy Healthy Kids」21日晚在曼哈頓下東城雙文學校(PS 184)舉辦亞太裔讀書會,邀請前總統參選人、前紐約市 長參選人楊安澤 分享讀書經歷;楊安澤表示,兒時的讀書經歷給了他很多想法,最終促使他參選總統。

「AAPI for Change」每月都舉辦亞太裔讀書會,計畫邀請亞裔 主講人分享讀書經歷,這是首次舉辦;作為首場嘉賓的楊安澤表示,「現在許多孩子喜歡看屏幕,屏幕中的內容很有力量,但容易上癮;和讀書不同,屏幕帶來的影響不完全是正面的,但讀書可以讓人安靜下來,讓人思考。」

社區組織「AAPI for Change」和「Super Happy Healthy Kids」21日晚在曼哈頓下東城雙文學校(PS 184)舉辦亞太裔讀書會,邀請前總統參選人、前紐約市長參選人楊安澤分享讀書經歷。(記者和釗宇/攝影)

楊安澤當晚朗讀他的新作「前進:美國民主未來的註解」(Forward: Notes on the Future of Our Democracy)片段,回憶童年,他說,小時候性格內向,但非常喜歡讀書,尤其是科幻小說。

楊安澤表示,兒時的讀書經歷給了他很多想法,最終促使他參選總統。(記者和釗宇/攝影)

他表示,自己的童年很平凡,「沒人能覺得我將來會成為公眾人物、選總統;我常看書,內向很好,能讓自己想清楚很多事;我競選總統,正是因為讀了很多書,給了我很多想法和信念;很多年以後,希望這些信念能落實,選總統就可以做到。」

「AAPI for Change」和「Super Happy Healthy Kids」創辦人楊天發(Esther Yang)表示,舉辦此類活動,希望促進更多亞太裔兒童進入公立學校,也了解和擁抱亞太裔傳統和歷史,促進交流、避免歧視和暴力;下次讀書會將於10月15日(周六)舉行,地點仍在雙文學校,將邀請首位亞裔州參議員劉醇逸擔任嘉賓。