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2華生 喜獲美國銀行學生領導力獎

記者張心／紐約報導
賈永馨。(贾永馨提供)
賈永馨。(贾永馨提供)

美國銀行「學生領導力項目」(Bank of America Student Leaders)，2022年紐約地區的五名得獎者中，華裔高中生占兩席；父母均為中國第一代移民，在該項目的贊助下，兩人暑假於非營利機構實習，期盼未來幫助紐約市全面發展。

該項目成立於2004，以八周實習項目，及在華盛頓一周的全國學生領袖峰會(Student Leaders Summit)，助高中生擴展個人視野、積累社區經驗、為申請理想大學做準備。每年從紐約市挑取五名學生，甄選過程相比成績，更注重領導能力和志工經歷，培養對政府、非營利組織和當地企業的認知，許多學生日後進入一流大學。

期盼進入賓州大學沃頓商學院的賈永馨(Izzy Jia)，對私營企業和公共事業的結合非常感興趣。就讀史岱文森高中(Stuyvesant High School)，課外時間她創立「卓越學習網」(Excelsior Learning)，為紐約市中學生在線教授特殊高中考試(SHSAT)課程，「這是非營利的項目，希望幫助低收入家庭的學生考取好學校，目前有150個學生常來上課。」

賈永馨入選「學生領導力項目」，經常於YMCA在法拉盛布碌崙(布魯克林)當志工，「在法拉盛教移民學生英語，在布碌崙為食儲機構發食物。未來如順利就讀商學院，希望能學習更多盈利和非營利機構合作的知識。」

張若慈。(張若慈提供)
張若慈。(張若慈提供)

同樣入選的張若慈(Hope Cheung)就讀史泰登島科技高中(Staten Island Technical HS)，此次進入非營利組織DREAM，課餘時間在布朗士區特許學校工作，研究如何為遊民家庭子女，提供更好的特許教育。她對經濟、金融和商科有濃厚興趣，也曾在「紐約市青少年經濟俱樂部的高回報研討會」(Junior Economic Club of NYC's High Returns Workshop)，分享和教授金融知識，「目前主要研究經濟流動性，為申請哈佛大學做準備，期待未來能更好的幫助社會。」

美國銀行「學生領導力項目」2023年申請訊息網址：https://bit.ly/3qXRowF。

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