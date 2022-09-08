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國會11選區申請軍校 瑪麗奧：10月7日報名截止

記者顏潔恩／紐約報導
瑪麗奧提醒選區內的學生把握申請美國軍校的截止日期。(本報檔案照)
瑪麗奧提醒選區內的學生把握申請美國軍校的截止日期。(本報檔案照)

選區包括史泰登島、布碌崙南區的第11選區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近日提醒，10月7日(周四)是選區的學生向其辦公室提交申請美國軍校(U.S. Service Academy)的最後期限，呼籲有興趣的人抓緊時間。

瑪麗奧指出，作為國會議員，她有權能提名選區內的11、12年級學生，申請包括空軍、陸軍、商船以及海軍四個軍種學校；分配給該選區的每個名額，可提名最多十名學生，被錄取者須承諾畢業後在美國軍隊服役至少五年。有興趣的學生需在10月7日前將申請表格及相關文件遞交其辦公室，以便提名委員會有充足的時間來審閱

瑪麗奧指，委員會由20名傑出的社區領袖、高層現役或退伍軍人、軍事學院畢業生組成，今年將協助她審查申請者資料的還包括史島Wagner學院的管理者、已退休的海岸警衛隊隊長David J.Martin，他豐富的經驗將帶領委員會選出最佳人選；委員會的工作包括採訪申請者，評估他們的條件與能力，最終向馬麗奧提供建議。

有意申請者可訪問網站：malliotakis.house.gov/services/military-academy-nominations，該網站也有許多解答尋求軍校提名的常見問題。

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