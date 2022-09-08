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紐約公校增850名校警 防槍擊演練擴至學前班

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市公校本學年將新增850名校警，並將防槍擊演習培訓擴至學前班，圖為校園演習。(取自推特)
紐約市公校本學年將新增850名校警，並將防槍擊演習培訓擴至學前班，圖為校園演習。(取自推特)

為提升校園安全，紐約市教育局宣布，新學年將增派850名校警，同時校園防槍擊演習項目，也將擴大至學前班，校長將接受相關的培訓，應對各種情況，當校園或周邊發生緊急事件時，家長們也能第一時間獲悉校內最新情況。

根據市教育局，校警由市警警員組成，將穿著制服、不攜槍枝在校內全職輪班，200名新校警將於8日開學日上崗，150名完成四個月培訓的警員將在10月前上崗，剩下的500名新校警，訂於明年1月及5月就位；由於疫情期間的大量流失，紐約市校警由疫情前的5000多人縮水到3100人。

此外，在德州羅布小學屠殺案後，全美都引以為戒，紐約市教育局也將於新學期，將有關校園防槍演習的培訓擴展至學前班，學前項目的校長也將接受相關培訓，而若學校及周邊由於緊急事故進行封鎖、人員疏散或就地避難時，家長們也會在第一時間得到通知。

市教育總監班克斯(David Banks)表示，許多人對今春在布碌崙(布魯克林)日落公園發生的槍擊案記憶猶新，案發時，周圍的學校都採取就地在校避難，確保師生安全，當時家長都急瘋了，許多人從新聞上知道孩子在校內的情況，「我們希望讓家長們獲得實時的訊息，而不是通過新聞」。

班克斯說，新學期還將啟動有關「暴力遏制員」(violence interrupters)的計畫，這些訓練有素的「暴力遏制員」社區志工，將被派遣至140所有需要的學校，能夠在校園衝突發生前找到緩和並解決衝突的辦法，這項新計畫將另行宣布。

教育局 紐約市 疫情

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