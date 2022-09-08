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紐市公校取消雪假 關校可網路上課

記者鄭怡嫣／紐約報導

紐約市公校今天開學，市教育總監班克斯(David Banks)日前宣布，公校將在新學期取消疫情前慣有的下雪假(Snow Day)，大雪來襲時也不再停課，得益於疫期網路科技應用，屆時，學生們不會在戶外玩雪，而是在家中遠程上課。

班克斯表示，原則上來說，紐約市公校將不再有雪假，借助新冠時期發展的技術，希望確保孩子們能夠繼續學習，「對不起孩子們！沒有下雪假了，但這對你有好處！」

教育局網站也說明，在雪天或學校因緊急情況而關閉校園時，所有學生與家庭都應參加遠程學習。

據悉，市教育局在2020年首次取消雪假，當時，新冠疫情對紐約造成嚴重影響，迫使學生進行遠程學習，在2021至2022學年，也繼續貫徹這一政策；而根據紐約法律，學生必須在365天中參加180天的課程，取消雪假可進一步幫助市教育局完成這一指標。

除了下雪假、暑假及寒假外，根據假期是否在工作日，市教育局也對新學年的假日作出了調整，今年的公校學生共享有13個假日，包括義大利傳統日(Italian Heritage)、改為「原住民日」(Indigenous Peoples’Day)的「哥倫布日」(Columbus Day)，以及慶祝黑奴解放的六月節(Juneteenth)等。

教育局 公校 疫情

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