紐約市公校取消「雪假」 大雪天將在家中遠程上課

市教育總監班克斯(David Banks)近日宣布，紐約市公校將在今秋學期取消疫情前慣有的「雪假」(Snow Day)，大雪來襲時學校也不會再停課，而是在家中遠程上課。（記者和釗宇／攝影）

市教育總監班克斯(David Banks)近日宣布，紐約市 公校將在今秋學期取消疫情 前慣有的「雪假」(Snow Day)，大雪來襲時學校也不會再停課，得益於在新冠疫情期間發展的電子科技技術，屆時，學生們不會在戶外玩雪，而是會在家中遠程上課。

班克斯表示，原則上來說，紐約市公校將不會再擁有「雪假」，借助新冠時期發展的新技術，希望可以確保孩子們能夠繼續學習，「對不起孩子們！沒有下雪假了，但這對你有好處！」

市教育局 網站有關新學年的說明一欄也已經寫明，在雪天或學校因緊急情況而關閉時，所有學生與家庭都應參加遠程學習。

據悉，市教育局在2020年首次取消雪假，當時，新冠疫情對紐約造成了嚴重破壞，迫使學生進行遠程學習，在2021至2022學年，市教育局也繼續貫徹這一政策；而根據紐約法律，學生必須在365天中參加180天的課程，取消雪假可進一步幫助市教育局完成這一指標。

不過有不少網友對取消雪假表示憤慨，一位用戶發推文表示隨著技術的進步，全市消除下雪假是最糟糕的事情，另一位用戶表示「紐約市取消下雪假，是一種原罪」。

除了下雪假、暑假及寒假外，根據假期是否在工作日，市教育局也對新學年的假日作出了調整，今年的公校學生共享有13個假日，包括義大利傳統日(Italian Heritage)、改為「原住民日」(Indigenous Peoples’ Day)的「哥倫布日」(Columbus Day)，以及慶祝黑奴解放的六月節(Juneteenth)等。