法蘭西斯路易斯高中新樓落成 減緩過度擁擠

法蘭西斯路易斯高中新樓落成，黃敏儀(左)由校長馬莫陪同參觀。(記者鄭怡嫣╱攝影)

全市最擁擠的高中、亞裔 學生過半的皇后區 法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)的新大樓日前竣工，將在9月8日新學期開學投入使用，除減緩過度擁擠的問題。市議員黃敏儀表示，增建教室可作為皇后區學校解決擁擠問題的榜樣。

校長馬莫(David Marmor)表示，即便在疫期，該校也是全市最多人申請的學校之一，部分特殊項目，有40至45名學生爭奪一個名額，理論上，學校最多可容納約2100名學生，但最擁擠時，學生總數達4600人，最少時也有4100人，每年都超收約一倍，今秋，學生總數達4400人，新樓竣工，招生 數不變，新的18間教室可為學校增添550個座位，減緩教室擁擠。

馬莫說，儘管全市普通高中入學的政策有所改變，但學生的族裔人口比率與往年相似，通常，學校有53%的亞裔學生，白人、西語裔及非洲裔學生分別為14%、27%以及6%左右，此外，學校也有不少新移民英語學習生。

新大樓教室偏向小班制，還包括紐約州公校少見的烹飪教室、水培溫室、科學實驗室等試驗性教學空間，烹飪教室由半華裔半菲律賓裔的主廚老師Neil Syham掌勺，學生還可申請由市衛生局核發的相關執照，水培溫室內配雨水回收及恆溫系統，可種植蔬菜、香料等，可供給校內廚房；科學實驗室主要用於非化學學科的實地行動研究(active research)，實驗設備與大學看齊。