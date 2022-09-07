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市議會指公校預算刪減遠超預期

記者張心／紐約報導
紐約市議會6日通過決議案，要求市府取消對公校預算的削減。(取自會議截圖)
紐約市議會6日通過決議案，要求市府取消對公校預算的削減。(取自會議截圖)

紐約市議會6日通過不具法律約束力的決議，要求市長亞當斯(Eric Adams)和市教育局(DOE)立刻取消對公校預算的削減，並指實際金額也非此前市府披露的2.15億元，實則為4.69億元；此決議同時要求市府公布剩餘的聯邦撥款，盡快利用未使用的經費。

由市議長歐德思(Adrienne Adams)提出的決議，以45比0票通過，呼籲亞當斯和市教育局在恢復預算之餘，盡快向市教育政策小組(PEP)提交最新學校預算的真實信息，準確透反映未使用的聯邦資金，目前這些信息未對公眾公開。

「市教育局的決策愈來愈頻繁地跳過議會，所以這項決議也聚焦在市教育局如何執行聯邦撥款，任何不負責、非公開透明的行動必須停止」歐德思表示，目前經審查後實際削減的預算，遠超最初公布的金額，嚴重影響公校師資及課程。

決議案指，市教育局削減的經費比最初市府所提多出三倍，達4.69億元。「新學年馬上開始，必須確保足夠的教育經費，尤其市府又決定接受邊境無證移民兒童到公校就讀」對該決議投贊成票的市議員黃敏儀表示，解決經費問題，市議會仍然有許多工作要做，但絕不能讓老師和學生們承擔後果。

市長辦公室發言人未直接回應，稱市府致力於為學生提供最好的教育，「在聽到學校和社區的意見，即他們需要更多時間來適應入學率的下滑，已經額外撥款1.5億元。此外，也將所有的聯邦經費分配給關鍵項目和需求。」

亞當斯此前表示，削減預算是由於「聯邦經費不足，市府必須為困難時期的到來作好準備」，他認為市議會等反對的聲音是「有些人不願意承認外在條件的不斷變化」，並多次強調「沒有隱藏的經費或額外的聯邦資金。」

市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)宣布決議通過。(取自會議截圖...
市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)宣布決議通過。(取自會議截圖)

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