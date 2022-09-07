長島學區新增4200學前班名額

長島各學區在新學年，新增4200學前班名額。(市長辦公室提供)

在新學年，長島 近90個學區 都收到州府、聯邦學前項目的撥款，使得學校可以進一步擴展，將項目改成全日制或招收更多的適齡孩童，州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室的最新數據顯示，在新學年，長島共新增4200個學前班名額。

根據州長辦公室，新學年長島學前項目的撥款增加2700萬元，去年共收到3190萬元州府撥款，為更多四歲孩童增開學前班。州教育 廳的統計顯示，提供學前項目的長島學區中，近半數上學年僅提供半日制，名額往往供不應求，許多孩子需抽籤，增加撥款後，不少學校擴展成全日制，每早9時至下午2時均在校上課與活動，也可提供更多名額。

學前教育有助發展學習能力，全日制也可以減低父母壓力。長島學前教育技術援助中心的協調員狄克森(Jacob Dixon)表示，希望州政府官員無論黨派，都能明白學前教育的重要性。

狄克森指，五年前，只有一成的長島孩童能讀公校學前班，現在增長到30%。在紐約市，「全民學前教育」(universal pre-K)曾由前市長白思豪(Bill de Blasio)提出並普及，目前，全市為四歲孩童免費提供學前項目，也將持續擴及三歲幼童。