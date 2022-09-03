市衛生局籲市民接種新冠、猴痘疫苗

市衛生局第一副局長伊斯特靈表示，預防猴痘的最佳方式就是避免和多個伴侶進行性行為，並且及時接種疫苗。（截自會議畫面）

市議會聯合市衛生局日前召開會議，動員市民在開學季前，盡快接種新冠、猴痘 、流感、小兒麻痺等相關疫苗，防止大範圍流行性疾病的爆發。

市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，當前是確保兒童、家庭和社區民眾接種疫苗的最佳時機，無論是新冠、猴痘、小兒麻痺還是其他疾病，打疫苗都是保持安全和健康的最佳方式。 市議會和市衛生局聯合動員會向公眾說明猴痘疫苗的適用人群。（截自會議畫面）

市議會健康委員會主席舒曼琳(Lynn Schulman)說，不同的傳染病都在紐約市造成潛在危機，除了猴痘疫苗還缺乏供應之外，新冠疫苗、小兒麻痺和流感疫苗 都已經就位，「如果曾在兒時接種過小兒麻痺疫苗，那你就擁有保護層，不放心的話可以再諮詢衛生局建議。」 市議會和市衛生局聯合動員會向公眾說明，若是有猴痘症狀應該如何處理。（截自會議畫面）

市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)等則表示猴痘疫情在開學後潛在的危機，為此，市衛生局第一副局長伊斯特靈(Torian Easterling)說明，公眾最需要對猴痘建立的認識是「直接接觸到皮膚才會傳染」，「除了與感染者直接有性接觸和皮膚接觸，碰過其衣服、床單、毛巾或是其他物品，也可能中招。」

市議會醫療委員會主席舒曼琳表示，除了猴痘疫苗還缺乏供應之外，新冠疫苗、小兒麻痹和流感疫苗都已經就位。（截自會議畫面）

伊斯特靈建議，感染者應妥善消毒處理自己的貼身物品，公眾在健身 房、按摩館等地方，也需要注意直接碰觸的物品衛生；「預防的最佳方式就是避免和多個伴侶進行性行為，並且及時接種疫苗，若是出現類似症狀，則需要及時和醫護人員聯繫。」 市議長歐德思鼓勵每個人都去注射疫苗，並在疫病問題上聽取公共衛生專家的意見。（截自會議畫面） 開學在即，紐約市官員呼籲民眾接種各類疫苗，以預防大規模感染。(路透)