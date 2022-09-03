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教育局買空氣清淨器 品質惹議

記者胡聲橋／紐約報導
公校開學在即，市教育局購買的空氣清淨器一直引發爭議。(取自班克斯推特)
公校開學在即，市教育局購買的空氣清淨器一直引發爭議。(取自班克斯推特)

新冠疫情以來，紐約市教育局花費大約6000萬元，從Delos Living公司購買了超過16萬台的Intellipure空氣清淨器，但這些空氣清淨器既未使用聯邦推薦的HEPA過濾器，與同級產品相比，空氣流動率也較低，爭議不斷；據了解，市教育局近日又與該公司另外簽署2700萬元的合作案。

據Gothamist報導，Delos Living公司花了37萬5000元雇用遊說公司「Kasirer」，對大量市政府官員遊說，其中包括前市長白思豪(Bill de Blasio)政府的高級管理者、市教育總監班克斯(David Banks)以及現任市長、時任布碌崙(布魯克林)區長的亞當斯(Eric Adams)。

據披露，Kasirer公司的頭號遊說者之一，其丈夫就是白思豪新冠疫情應對小組的高級顧問。

有媒體記者根據信息自由法要求，要求市政府和市教育局公開有關採購的文件和來往電郵，但直到11個月後，媒體代表律師表示要為此對簿公堂時，市政府才公布了有大量遮蓋的文件。

據熟悉這筆空氣清淨器合同的內部人士透露，疫情發生後，市政府打破了原有的採購程序，當時的政府採購陷入一片混亂之中，大量公司和個人蜂擁而入，都聲稱自己在抗擊新冠疫情方面有突破性技術。

Delos Living公司聲稱自己的空氣過濾器的表現超過HEPA過濾器，但根據測試發現，當Intellipure空氣過濾器開到最大功率時，它產生的清潔空氣，甚至不到CDC和FPA所要求最低每分鐘325立方呎的一半。

另外，Delos Living公司也聲稱自己的空氣清潔器使用HEPA空氣過濾器，但它指的是HEPA標準，而不是真的HEPA過濾器。

教育局 疫情 白思豪

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