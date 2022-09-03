皇后區辦講座 分享申請資優班資訊

第六屆「返校日開放日」活動帶來如何申請資優班與獎學金等資訊。(記者牟蘭／攝影)

皇后區公共圖書館法拉盛 分館2日舉辦第六屆「返校日開放日」活動，第25學區 學監迪曼戈(Danielle Dimango)在講座中指出，今年法拉盛24小學首設三年級資優班 ，允許學校二年級生排名前10%的學生申請，再在申請名單中抽籤選出32個學生，幼兒園資優班還以老師推薦為主，歡迎學生申請。

第六屆「返校日開放日」活動邀請迪曼戈與新城高中前副校長金世芸等，分別帶來如何申請資優班及大學助學金與獎學金等講座，還有手工製作與魔術表演等，吸引大量的學生與家長參與。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，疫情爆發後，公校的規定諸多改變，當天的活動帶來最新資訊，還為家長與學生帶來課後作業輔導示範、手工製作工作坊、魔術表演以及贈送禮品等。

華人家長會的創辦人朱寶玲與會長黃德望表示，華人家長會已與法拉盛合作多年舉辦返校日，疫情爆發後，改為線上舉辦，今年回歸實體，該親子活動旨在提醒家長，為孩子做好學前計畫。

迪曼戈在活動上表示，第25學區目前有六所公校增設資優班課程，其中21小學、32小學、79小學、165小學與209小學提供從幼兒園開始，到五年級的資優班課程，24小學今年新設32個三年級選拔的資優班學位，申請方式各不相同。

對於新增的三年級資優班，迪曼戈指，邀請學校二年級排名前10%的學生申請，申請結束後，再以抽籤的方式決定最終名單，目前新增32個學位；她補充，幼兒園以老師推薦為主，詳細情況請登https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/gifted-talented查詢。

迪曼戈還講解學區的雙語言教育、醫療補助以及特殊教育資源，以及改善學區的90天計畫(90 Day Plan)等；市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人感謝主辦方舉辦「返校日開放日」，為華人家長帶來資訊。