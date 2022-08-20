開學在即 州消保廳發布家長預警防詐騙

開學在即，商家紛紛推出「返校購物」商品區。(記者張心／攝影)

開學在即，為了協助家長更好地帶領學生返校，紐約州消費者保護廳(NYS Division of Consumer Protection)日前發布「家長預警」，推出針對2022-23學年的返校購物指南和防詐騙 科普知識。

「家長預警」中建議家長充分考慮孩子的隱私 ，密切關注孩子平時使用哪些互聯網產品和技術服務，以防個人信息遭到盜竊和濫用。

在孩子未滿18歲的情況下，家長有權檢查和審核自己孩子教育 紀錄中全部內容，包含孩子個人信息的文件，信息儲存處，另外像是教育機構、課外活動組織是如何保護這些信息，是否有將孩子信息連接到互聯網，又是否有加密防控處理等也是家長關注重點。

還有不少家長為了怕孩子把東西搞丟，習慣將孩子的全名寫在書本、書包和午餐上，該指南建議家長可用名字縮寫即可，否則外界環境複雜的情況下，容易造成安全隱患。

平時家長也可積極向孩子科普網絡安全知識，教導孩子不要隨便打開可疑郵件、附件等；社交網絡防範意識也同樣重要，避免過度在上面分享個人信息，因為犯罪分子通常習慣在社交網絡上鎖定受害者。

家長進行返校購物時，也要謹防網絡詐騙；州消費者保護廳發現，通過假網站、移動APP、社交媒體廣告等的返校購物詐騙手法越發普遍，騙子利用返校高峰期「大做文章」，這階段的釣魚郵件、虛假廣告、病毒網站出現的非常頻繁，建議家長不要隨便打開不明信息來源的購物連結，應從明確的、可靠的、或是有知名度的商家購買產品，並在使用信用卡環節注意使用防詐騙保護，不隨意接收社交媒體上的虛假優惠券。

州消費者保護廳表示，需要索取相關資料，或是要求消費者和企業間的調解服務，可以撥打援助熱線(800)697-1220求助，或是在www.dos.ny.gov/consumer-protection進行投訴。欲了解更多兒童信息隱私保護知識的家長，也可以參考：https://reurl.cc/vW7D3o。