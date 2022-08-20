紐約擁抱計畫 助無證移民兒童入學

紐約市19日宣布，推出「擁抱計畫」，全方位滿足來紐約尋求庇護移民家庭的教育需求。(取自班克斯推特)

面對過去三個月內從美墨邊境湧入紐約市的6000名無證客，紐約市府決定在提供收容所的基礎上，再以「張開雙臂」的態度解決其孩童教育問題，新學年將有至少1000名移民家庭 學生進入市公校系統學習，主要聚集在曼哈頓下城學區 。

市長亞當斯(Eric Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)、市長移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)及市社會服務局局長詹金斯(Gary Jenkins)19日聯合宣布，推出「擁抱計畫」(Project Open Arms)全方位滿足來紐約尋求庇護移民家庭的教育需求，自新學期9月8日起，為其提供包括學術、社會情感、語言系統上的支持服務。

根據市遊民服務局(DSS)統計，截止18日，已有至少1000名兒童將通過「擁抱計畫」在新學期進入公校學習，大部分都是過去三個月中從德州進入紐約的移民家庭；這些學齡兒童主要集中在小學和中學，最小的只有三歲，將進入公立幼稚園。

市教育局 表示，湧入學生人數最多的學區為曼哈頓下城的第二和第三學區，其次為布朗士西北部的第十學區、布碌崙(布魯克林)的第14學區和皇后區東部的第24和第30學區。

班克斯說：「來了就都是紐約人，我們會盡所能提供幫助」，但他也表示，未來是否還會出現另一波移民潮還未可知，「因為目前的情況非常不穩定。」

由於人手嚴重缺乏，市教育局為此正在恢復招聘相關教育人員；班克斯表示，目前移民家庭教育問題已經成為議題核心，將會加速招聘速度。

根據「擁抱計畫」，市府將簡化移民兒童入學程序，並確保這些移民可得到母語支持，另外還提供學術和課外活動、進行社會情感檢驗和評估，同時還將與社區和非營利組織合作，推出更多感懷教育項目等，幫助移民兒童身心健康發展。