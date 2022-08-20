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霍楚擴大1.5億學費援助 補助兼職生

記者張晨／紐約報導
州府擴大1.5億元學費援助計畫，補助州、市立大學的非全日制學生。(州長辦公室提供)
州府擴大1.5億元學費援助計畫，補助州、市立大學的非全日制學生。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，擴大1億5000萬元學費援助計畫(Tuition Assistance Program，簡稱TAP)以補助州、市立大學的非全日制學生；從今年秋季開始，每學期修六個或以上學分的兼職生，將首次獲批申請學費援助，預計將有7萬5000名學生受益。

霍楚表示，一些兼職學生需要平衡家庭、工作等其他責任，獲得高等教育對他們來說更不易；全州有200萬名25歲到44歲的民眾沒有學歷，所以改善學生的入學機會和負擔能力，為各個年齡層的人提供獲得教育的途徑尤為重要。

對於全日制學生，TAP獎學金每年每人最高可獲5665元，根據擴大後的援助計畫，非全日制TAP補助也將按學分比例提供給符合條件的兼職生，每人每學期需修到六至11個學分。

學生可以通過填寫聯邦學生補助(Free Application for Federal Student Aid，簡稱FAFSA)來獲取非全日制TAP補助；申請提交後，在紐約州、市立校園就讀的本州居民可以直接鏈接到TAP申請頁面。

對於已經註冊，並提交2022至2023學年FAFSA的學生，TAP補助將根據註冊學分自動調整；非全日制與全日制TAP補助一致，包括居住地和收入要求，不需要學生償還補。

州長辦公室表示，紐約州TAP是全國最大的高等教育財政援助項目之一，目前總共有600多萬紐約人通過TAP獲得了近300億元的學費援助；在2020至2021學年間，就有25萬人獲得了超過7億元的補助。

2019年，紐約州還通過了以參議員佩羅塔(Jose Peralta)命名的「佩羅塔夢想法案」(Jose Peralta DREAM Act)，為無證客提供獲得TAP和州府管理的其他助學金和獎學金項目，民眾可上網站https://www.hesc.ny.gov/dream/了解更多。

紐約州 教育 霍楚

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