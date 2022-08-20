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學生心理健康危機 州主計長籲提供資源

記者張心／紐約報導
市教育局應提供更多心理健康資源，應對全市學生的心理健康危機。(取自班克斯推特)
市教育局應提供更多心理健康資源，應對全市學生的心理健康危機。(取自班克斯推特)

紐約州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)近日發布的最新報告，顯示面對疫情後潛在的青少年心理健康危機，多數紐約市公校未有足夠的心理健康專業人員，呼籲市教育局(DOE)採取更多舉措；而日前也有市議員提案，要求市教育局從9月1日起，向學生們分發自殺預防信息。

根據州主計長辦公室報告，紐約市1524所公校中，有80%無法滿足心理社工與學生1比250的比例；其中，有1101所公校至少有一名心理健康社工，其餘423所公校則根本沒有相關人員。

此外，1524所公校中的563所，約為40%，甚至沒有結構化的心理健康項目，不符合市教育局宣稱的比例。

狄拿玻利表示，雖然市教育局願意面對問題，但許多面臨心理健康威脅的學生們，未能從所在的學校獲得及時的幫助，讓人擔心。

狄拿玻利說，疫情加劇了紐約州青少年的心理健康危機，市教育局應該加緊努力，提高對公校相關課程和項目的監督，為學校工作人員配備所需資源，以及時支持學生的情感健康需要。

報告中還指出，造成學生心理健康出問題的主要根源為校園霸凌和騷擾，但近年來市教育局一直對此問題缺乏監督和準確報告，尤其是前任市教育局對於州主計長辦公室的提醒經常忽略；「現任市府對建議表現出更多的傾聽和開放性，希望能夠做出有力的承諾，確保學校遵守心理健康教育的要求，幫助有困難的學生們。」

報告建議，市教育局加強監督學校心理健康課程，確保滿足州教育廳的最新要求；每天和學生互動的教師和工作人員應參與心理健康意識培訓；維持一定數量的心理健康專業人員配置，探索遠程心理健康監測解決方案等。

日前市議員博徹(Erik Bottcher)則提案，要求市教育向學生發放自殺預防信息，介紹988自殺防治熱線(988 Suicide & Crisis Lifeline)，獲得了多位市議員和各區教育委員會主席的支持。

若提案通過，最遲可從下月1日起，每年定時向學生提供相關資料。

博徹表示，自己在15歲嘗試自殺未遂，知道一個青少年面對此困境時多麼難以獲得有力資源幫助，「我希望藉此提案，讓孩子們知道有可以及時求助的地方，獲得需要的幫助。」

教育局 心理健康 公校

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