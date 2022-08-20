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農曆年遇周末 公校校曆剔除

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙州眾議員寇頓19日與當地華人、義大利裔美國人於班森賀召開記者會，譴責市教育局對族群文化的不尊重。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙州眾議員寇頓19日與當地華人、義大利裔美國人於班森賀召開記者會，譴責市教育局對族群文化的不尊重。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)19日與當地華人義大利裔美國人於班森賀召開記者會，譴責市教育局公布的公校假期表中，將華人慶祝的農曆新年假日直接排除，另也將「哥倫布日」改稱「義大利文化節」；寇頓指，當局的做法冒犯了以上兩個族群，不尊重其習俗文化，應重新檢視決定。

根據市教育局公布的新學年公校假期中，因2023年農曆新年落在周日，直接將該假日從校曆中剔除；此外，對義大利裔美國人極具意義的「哥倫布日」(Columbus Day)被改名為「義大利文化節」(Italian Heritage)或「原住民日」(Indigenous Peoples' Day)，遭到當地人的不滿。

「儘管在全市展開簽名活動，反對把『哥倫布日』重新命名，但紐約市教育局仍一意孤行」，寇頓指出，該節日是紐約義大利裔美國人的精神，是他們展示傳統習俗，也是宣揚當初哥倫布發現美洲大陸的重要歷史，「改變(名稱)對義大利人是一種無法形容的屈辱。」

另一方面，農曆新年已被聯邦列為法定假期，但2023年的大年初一為1月22日，恰逢周日，但當局卻未依照傳統補假，反而直接將該節日在校曆中剔除，表現出對華人、亞裔的不重視；「教育局寧可花時間和精力來分裂社區、不尊重族群的傳統，令人相當氣憤」，他督促當局重新審視決定，將1月23日(周一)列為農曆新年補假。

班森賀華人服務中心負責人羅添福表示，華人傳統在美國一切從簡，不像在家鄉能有十多天的假期，當局應至少將周一也列為公假，讓長者可以帶孩子、孫子到親戚家禮節性拜訪；他說，列為公假是認可華人在美作出巨大貢獻的舉措，讓其他族裔也了解華人的文化背景、在美的移民歷史等，應受到慶祝而不是抹滅。

他最後說道，當地華人與義大利社區關係交好，服務中心更是自六年前便參與在班森賀舉行的哥倫布日遊行活動，該節日對當地義大利人有深刻的意義，不該被扭曲；華人、義大利人會站在一起，相互支持，要求當局改進問題。

義大利 華人 教育局

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