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高院推翻減公校預算案 市府上訴

記者張心／紐約報導
曼哈頓州高等法院宣布推翻市府削減公校預算決策，要求市長亞當斯和市教育總監班克斯重新制定新學期教育預算；市府不服決議上訴。(市長辦公室提供)
曼哈頓州高等法院宣布推翻市府削減公校預算決策，要求市長亞當斯和市教育總監班克斯重新制定新學期教育預算；市府不服決議上訴。(市長辦公室提供)

曼哈頓州高等法院5日宣布推翻市府削減公校預算決策，要求市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)重新制定新學期教育預算，再提交市議會進行投票表決；市府不服提出上訴，市議長歐德思(Adrienne Adams)則表示考慮採取法律行動，確保市教育局永久恢復預算、透明經費現狀。

負責審理該案的法官弗蘭克(Lyle Frank)最新判決宣告了原告兩名家長和兩名教師的勝訴，意味著紐約市必須按照上一財年的水平為公校撥款；布碌崙(布魯克林)學院和紐約市立大學研究生中心研究教育法和政策的教授布魯姆菲爾德(David Bloomfield)說，該案的裁決對市政撥款將產生巨大影響。

在當日法官裁決公布三小時後，市府決定上訴；「我們對法官的判決深感失望，將立即走流程進行上訴」，市府發言人考克菲爾德(Amaris Cockfield)表示，學生、教師和家長需要削減後的預算，這樣才能保證新學年走在正確軌道上。

5月31日，市教育總監班克斯(David Banks)提出緊急聲明，要求市議會立即通過預算2.15億元削減議案，理由是公校入學人數下降；市主計長蘭德(Brad Lander)之後估計真實金額接近3.7億元，而市議會也最終評估「實砍」3.65億元。

在公眾的輿論壓力和反對聲下，市議會在6月以壓倒性優勢批准了預算後，51名議員中的41位又對結果道歉，要求市長取消削減經費。

歐德斯在5日發表聲明表示，市議會將在接下來幾天考慮採取法律行動，確保市教育局永久恢復學校經費，並對公眾負責地公開聯邦教育救濟金的真實狀況。」

歐德思說，市教育局缺乏透明度和問責制的問題存在，單靠市議會投票解決不了根本問題，因為掌控公校經費的仍是市教育局，「亞當斯和班克斯正在影響公校系統和學生的良性發展。」

教育局 預算 公校

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