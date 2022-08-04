主計長：經費有餘 沒必要虧待孩子

圖為教師工會在市議會和市長辦公室門前示威，要求市長取消刪減2.15億教育經費。(記者張心／攝影)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)日前發布報告指，在2024至2025學年結束前，全市公校 系統尚有44億元聯邦補助未使用；此外，上一學年的聯邦經費，約有5億元還未用完，完全可以彌補市教育局 「飽受爭議」的2.15億預算 削減。

根據市主計長辦公室年終財務審查，發現截至6月，市教育局用了前財政年度中，聯邦30億元疫期補助中的23億，尚有5億056萬未使用。蘭德說，上一次審查市教育局對聯邦補助的使用情況，要追溯到4月，當時發現，市教育局只使用了2021至2022學年30億元預算中的14億元；之後直到6月，市教育局又花費10億元，但仍比年度目標少7億。

「在2025年之前，市教育局還有約44億元經費可用」蘭德指出，「年終審查表明，在財政上，市府完全沒必要虧待我們的孩子。」

市教育局於6月初公布最新預算，計畫在未來兩年逐步削減公校經費，從今年秋季起減少2.15億元撥款；但根據市主計長蘭德(Brad Lander)預估，實際金額會更高，全市公校面臨至少3.27億元的淨削減。

「市主計長的新報告，證明市府削減公校資金毫無意義。」市教師聯合工會(UFT)表示，市議會和市教育局需要拿出一個長期、透明的計畫，幫助學生彌補疫情帶來的教育損失，「錢就在那裡，官員們需要採取行動。」

市長辦公室日前回應稱，在明年的預算中添加5億元聯邦款項，將使2025年資金用完以後的「財政懸崖更加陡峭」，「一旦補助撥款用完，就會從懸崖上掉下來。」

亞當斯表示，紐約市為一個學生減少的公校系統投入同樣的經費是「功能失調」(dysfunctional)，並警告說，如果市教育局無法開始試著不依賴聯邦補助經費，危機就會逼近。

目前，亞當斯和市議會關於新學年學校經費恢復還在談判；曼哈頓州高等法院在一群家長和教師團體的訴訟下，宣布暫停市教育局削減公校預算的決策，至少保持到8月4日聽審前不變。