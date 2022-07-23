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亞當斯提條件 撤回削減2.5億公校預算案再陷僵

記者張心／紐約報導
亞當斯政府提出若要恢復2.5億元公校經費，市議會必須先同意簽署一份聯合聲明。(市長辦公室提供)
亞當斯政府提出若要恢復2.5億元公校經費，市議會必須先同意簽署一份聯合聲明。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前才與市議長歐德思(Adrienne Adams)，就撤回削減2.5億元公校預算一案，進行「富有成果的對話」，但根據22日市議會最新消息，亞當斯現提出條件，要求市議會同意簽署聯合聲明，才肯恢復撥款，致使兩方談判再陷僵局。

根據市議會兩個內部消息來源，亞當斯提出，若要恢復2.5億元公校經費，市議會必須先同意簽署一份聯合聲明，即除非入學率回升或是州府、聯邦政府提供額外資金，否則市府未來可以再度削減公校經費。

拒絕透露姓名的消息人士稱，市議會目前始終堅持不接受這些條件，兩方談判陷入僵局。

市議長歐德思要求市教育局提供關於學校預算削減的準確信息。(取自歐德思推特)
市議長歐德思要求市教育局提供關於學校預算削減的準確信息。(取自歐德思推特)

此外，市議會要求市教育局對計畫削減的經費，給出確切的總額信息，「在預算談判的過程中，市教育局沒能向市議會提供關於學校預算削減的準確信息」；市議長歐德思(Adrienne Adams)22日在廣播節目中表示，市教育局將經費縮減歸咎於公校招生人數下滑，聲稱「主要為消除空缺」，歐德思說：「但目前的結果是，學校的關鍵性工作人員和很多好的教學項目被砍掉。」

紐約市教育局於6月初公布最新預算，在市長亞當斯(Eric Adams)的建議下，計畫在未來兩年逐步削減公校經費，從今年秋季起減少2.15億元撥款；不過根據市主計長蘭德(Brad Lander)預估，公開數據顯示，實際金額會更高，全市公校面臨至少3.27億元的淨削減。

自消息公布以來，亞當斯和市議會關於學校經費恢復的事情一直在談判，但因遲遲未有定論，致使公校開始解雇部分教師和工作人員，像是美術老師、學校社工、普通教育老師、學校助理、語言課程老師等職務，一些公校也不得不因師資縮減，而擴大班級人數。

教育局 公校 亞當斯

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