劉醇逸會抗議家長 重申提案未要求學子遷學區

劉醇逸(左三)22日首次面對面回應家長質疑，指提案中從未提出要削減資優班等項目。(記者牟蘭／攝影)

由紐約州參議員劉醇逸提出的公校 小班制提案已在州府通過，只等州長簽字，他22日首次面對面回應家長質疑，反駁家長質疑小班制將致使在好學區的學生，被迫遷到較差學區就讀；他表示，該即便州長拒絕簽字，也會聯合同儕推翻決議。

22日氣溫近百，數十位華裔與非洲裔家長，在州參議會紐約市 教育委員會主席劉醇逸辦公室前抗議，示威結束後，劉醇逸邀請家長代表在辦公室會談，首次面對面回應公校小班制的爭議。

劉醇逸表示，實行小班制的經費，來自1993年家長聯盟的「財政公平行動」(CFE) 對州府提出訴訟，州高等法院裁定州府應增加市府公校增加撥款，改善紐約市公校過大的班級規模，為學生提供優質教育；他重申，該筆經費只能用於改善紐約市公校過大班級規模，提供優質教育，並指提案中從未提出要削減資優班等項目。

因經濟衰退等原因，劉醇逸說，過去數年，他曾多次向市教育局 要求改善當地教學質量，但對方始終以缺錢回應，直到2021年，州府才向市府提供訴訟中要求的撥款；他表示，市府獲州府逾16億元的撥款，遠高於市教育局預估實施小班制的經費，有時間、資金縮小公校教室規模，「這是一個五年計畫」。

劉醇逸說，因受疫情等影響，目前有58%的公校，班級人數已少於25人，是實行這項法案最佳時機；他補充，他的提案沒有任何要求學子搬遷學區的條款，更沒寫小班制會削減資優班與特殊高中等項目的人數，但實施這項提案的具體方案還是由市府決定，承諾會「盯緊」市教育局的決策。

朱雅婷對劉醇逸的回應不滿意，她指，紐約市目前已有58%的公校實施「小班制」，但這些學校並未取得提案中預想的教學改善，重申社區不需要強制的小班制教育。

臧東慧表示，劉醇逸願意面對面回應已是一個好的開端，他感謝對方過去四年在特殊高中與資優班等議題中，為亞裔發聲，也希望他此次能聆聽社區的聲音，避免提案通過後，可能對社區造成的負面影響。