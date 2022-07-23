反對公校小班制提案 華裔家長頂烈日抗議

臧東慧(講話者)說，目前的公校小班制提案，沒有明確的條款保證，學生不會強制遷到其他學區就讀。(記者牟蘭／攝影)

數十位家長代表22日頂著烈日，在紐約州參議員劉醇逸位於皇后區貝賽的辦公室前，抗議小班制提案，指若州長霍楚(Kathy Hochul)簽署此案，為保證小班人數，好學區 的子弟，恐被迫遷到差學區就讀，特殊高中與資優班等入學人數都可能因此削減，亞裔學生最受影響，要求霍楚否決提案。

此次抗議活動由亞潮萌(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷、紐約同源會會長黃友興、紐約市家長會主席蒙娜．戴維斯(Mona Davids)與紐約居民聯盟的主席臧東慧共同舉辦，多名華人與外族裔家長以及學生參加，反對今年在州參、眾兩會通過的公校 小班制提案。

朱雅婷(中)說，皇后區公校擁擠率超標。(記者牟蘭／攝影)

朱雅婷指，皇后區公校擁擠率超標，以亞裔學生占49%的第25學區舉例，該區有37所幼兒園到八年級的學校，其中33所不符合小班制標準，意味著逾2600名學生要重新安置；她說，作為家長，她並不關心一個班是否有超過25名學生，更看重教學質量，「不應該強制每個公校都是小班制。」

戴維斯(講話者)表示，所謂的小班制已在非洲裔與西語裔社區存在，但並未改善當地的教學質量。(記者牟蘭／攝影)

戴維斯表示，她曾參與紐約學生公平權益(NYSER)訴訟案件，並指高等法院去年裁定州府增加公校經費，以改善教學質量；她指，所謂的小班制已在非洲裔與西語裔社區存在，但並未改善當地的教學質量，批評此項提案從一開始就沒有聆聽民眾的訴求，「如果州長簽字，我們也會提出訴訟。」

華人家長謝Amy表示，公校的教育質量日益下降，疫情期間，雇用了部分沒有資格認證的教師，難保小班制通過後，市府為聘用足夠的教師，再次降低標準；她說，自己有一個15歲的女兒，因不相信公校質量，已讓孩子在私校就讀。

華人家長謝Amy(講話者)表示，公校的教育質量日益下降，疫情期間，雇用了部分沒有資格認證的教師。(記者牟蘭／攝影)

臧東慧說，目前的公校小班制提案，沒有明確的條款保證，學生不會強制遷到其他學區就讀，甚至可能削減特殊高中與資優班的人數，一經通過，存在極大風險。

以第28學區舉例，臧東慧指，當地教育資源分配不均，牙買加部分公校班級人數少於25人，森林小丘的學生名額超標，若實行小班制，難保市教育局 不會以此為由，強制要求好學區的學生到差學區就讀；他與其他家長呼籲，希望民代聽見民眾聲音，制定詳細條款後，再商討相關事宜。