州眾議員促州長 簽縮小班級法案

州眾議員寇頓為幼兒園的孩子朗讀。(寇頓提供)

州眾議員寇頓(William Colton)代表與他辦公室有過聯繫的家長，對州長霍楚(Kathy Hochul)發函，敦促霍楚簽署縮小市公立學校班級規模的法案。

紐約市 長對公校 的控制權月前獲得州長同意延長，議會同時通過的還有A10498號法案，要求紐約市教育局 研究並實施公立學校縮減班級規模。在這之前，紐約州通過的教育預算，使全州公校學生的經費提高21億元，出現歷史性增長，為紐約市公校的撥款也增加6億元。有了這筆錢，紐約市就可按照法案，在2027年之前限制公立學校每個班級的學生人數。

但這項法案遭到市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)的反對。因為新冠疫情期間公校入學數下降，新出台的市府預算削減了2.15億元公校經費。寇頓稱，在州政府對紐約市公校的撥款歷史性地增加6億元的同時，公校的預算卻要減少，令人無法理解。

寇頓說，家長們一直對子女在紐約公立學校的教育品質感到擔憂。作為一名前教育工作者，他知道小班教學將更好滿足學生需求，提升學習能力，而且可以使紐約市與紐約州其他地區許多學校的班級人數一致。

寇頓堅信，該法案對紐約市的學校和學生都是好事，會帶來真正的改變。作為民選官員，代表家長、學生、教育工作者和選民，敦促州長盡快簽署法案。