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新學期少3萬公校生 市府擬修改預算公式

記者張心／紐約報導
班克斯提出改變重點，積極回應學生的需求。(取自班克斯推特)
班克斯提出改變重點，積極回應學生的需求。(取自班克斯推特)

根據市教育局最新統計，全市公校將在新學年減少3萬名學生，而導致該現象的出生率下降和疫情影響等因素，難以在短期內解決，當局已著手修改公平學生資助公式(Fair Student Funding Formula)，以應對入學數下滑伴隨的聯邦撥款減少。

市教育預計，在即將到來的秋季學期，公校系統將減少2萬8100名學生，而到春季學期前，再損失2300名學生，共計減少3萬0400名；數據也顯示，到新學年結束時，紐約市這個全國最大的學區，將有約76萬名學生，與第二大學區洛杉磯的60萬相差無幾。

官員指，學生數下降與出生率、家庭缺乏負擔能力、以及疫情導致的人口遷徙有主要關係；但考慮到難以在半年內改變，市教育局已經開始商議應對方案。

教育總監班克斯(David Banks)建議，積極回應學生需求，增加家長的參與，傾聽家庭對學校發展的建議，從而預防更多家庭離開。過去五年，約有12萬名學生離開紐約市公校系統。

班克斯也承諾召開特別工作組，全面改革學生人均經費公式，以應對入學數下降而面臨的預算削減，「是時候考慮過去15年中，用來分配學校資金的大部分公式。」他承諾該工作組將在「未來幾周內」啟動，由家長、教育局人員、市教育政策小組(Panel for Educational Policy)成員組成。

市長亞當斯(Eric Adams)也承認撥款公式存在缺陷，同時要求州府增加對紐約市的公校撥款。但是外界認為，亞當斯沒有關注市府在塑造公平學生撥款方面的作用，而是對剛在去年大幅提高、也承諾將在未來三年提升對紐約市教育撥款的州府，再次提出質疑，「我們沒有從州府獲得應得的經費，這麼多年來一直被拒絕。」亞當斯說。

紐約市大約有1600所公校，每所學校的資金都由上述公式決定，該公式由州和市的資金組合而成，校長可以決定如何利用撥款。由市府而非州府控制這個公式，這一決策由前市長彭博(Michael Bloomberg)時期的教育總監敲定，為了給予各校更高靈活度。

班克斯(右)承諾召開特別工作組，全面改革學生人均經費公式。（取自班克斯推特）
班克斯(右)承諾召開特別工作組，全面改革學生人均經費公式。（取自班克斯推特）

教育局 紐約市 公校

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