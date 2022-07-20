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家長控教育局 違法削減公校經費

記者胡聲橋／紐約報導
圖為近日家長與教師示威，抗議市府削減公校經費。(本報檔案照)
圖為近日家長與教師示威，抗議市府削減公校經費。(本報檔案照)

一群紐約市公立學校的家長和教師，提起訴訟，要求法官阻止市教育局削減數億元公校經費，認為市府在未經教育政策委員會(Panel for Educational Policy)批准的情況下通過年度預算，是對州法的藐視。

該訴訟18日(周一)在曼哈頓高等法院提出。原告律師、正義促進會(Advocates for Justice)特別顧問巴比里(Laura Barbieri)因為決策過程違法，要求停止這種惡劣的預算削減，並由市長和市議會重新進行考慮。

法律規定，在市議會就相關預算投票前，應該由成員主要經市長任命的教育政策小組批准每年的教育預算。然而，市議會月前在教育政策委員會簽署教育資金前十天就投票通過2023年的預算。

這起訴訟要求法官暫時停止削減教育經費，並最終要求市議會對預算案重新進行投票。

自從市議會6月通過預算案以來，教育維權者、家長和教育工作者持續反對削減經費，但市教育局官員卻表示，由於公校入學人數下降，削減經費是必要的。

專家認為，這場訴訟可能是一場艱苦的戰鬥。布碌崙(布魯克林)學院和紐約市立大學研究生中心研究教育法和政策的布魯姆菲爾德教授(David Bloomfield)說：「很難想像法官會因為經常被忽視的程序違規行為，而宣布市議會投票無效，這會使市預算陷入混亂。」

市教育總監班克斯(David Banks)5月曾發布緊急聲明，以便在教育政策委員會投票之前通過整體預算。過去十年中，這樣的情況曾多次發生發生。

教育局 預算 投票

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