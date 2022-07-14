劉醇逸：州長年底或准縮小班級

州參議員劉醇逸(發言者)出席第25學區委員會例會，講解紐約市公校市長控制權和縮小班級規模法案。(會議截圖)

州參議員劉醇逸近日出席皇后區第25學區委員會例會，講解紐約市 公校市長控制權和縮小班級規模兩項近期備受關注的法案，透露市長控制權在6月30日晚失效前十分鐘，獲州長霍楚 (Kathy Hochul)簽署，縮小班級規模法案大概也會在年底簽字。

以上S9459和S9460兩法案均在5月底於州議會通過，送交州長簽字，但因牽扯州議會、市長辦公室、市教育局 、教師工會、教育政策小組(Panel for Educational Policy)、紐約市32個學區、各公校和全市學生家庭等多方利益，始終未有最終定論。

州長霍楚在6月30日、市長控制權失效前三小時調出S9459法案審閱；其辦公室不願回應為何州長到最後一刻才決定，也未回覆是否紐約市長亞當斯(Eric Adams)在遊說修改。

兩法案的提出者、州參議會教育委員會主席劉醇逸表示，霍楚調出S9459之後就與他商議，就教育政策小組相關細節進行修改，推遲擴大該小組的時間線，把原訂的8月15日將小組從15名增至23名的規畫，推遲至明年1月15日。霍楚在修改信中寫道，「更改是為了市府有足夠的時間建立更大的教育政策小組」，給小組成員任命者亞當斯五個月的時間準備。

另一項備受學生和家長關注的縮小班級規模法案，州長則沒有簽字，「將在今年晚些時候，與其他數百項等待州長審批的法案一起簽署。」劉醇逸說。

紐約市教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)發表聲明，要求霍楚盡快簽縮小班級規模法案，「學生們不能再等下去了。」

對此劉醇逸表示，州長應會簽署縮小班級規模法案，因為不如延長市長控制權急迫，「她還有幾個月時間。」