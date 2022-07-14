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劉醇逸：州長年底或准縮小班級

記者張心／紐約報導
州參議員劉醇逸(發言者)出席第25學區委員會例會，講解紐約市公校市長控制權和縮小班級規模法案。(會議截圖)
州參議員劉醇逸(發言者)出席第25學區委員會例會，講解紐約市公校市長控制權和縮小班級規模法案。(會議截圖)

州參議員劉醇逸近日出席皇后區第25學區委員會例會，講解紐約市公校市長控制權和縮小班級規模兩項近期備受關注的法案，透露市長控制權在6月30日晚失效前十分鐘，獲州長霍楚(Kathy Hochul)簽署，縮小班級規模法案大概也會在年底簽字。

以上S9459和S9460兩法案均在5月底於州議會通過，送交州長簽字，但因牽扯州議會、市長辦公室、市教育局、教師工會、教育政策小組(Panel for Educational Policy)、紐約市32個學區、各公校和全市學生家庭等多方利益，始終未有最終定論。

州長霍楚在6月30日、市長控制權失效前三小時調出S9459法案審閱；其辦公室不願回應為何州長到最後一刻才決定，也未回覆是否紐約市長亞當斯(Eric Adams)在遊說修改。

兩法案的提出者、州參議會教育委員會主席劉醇逸表示，霍楚調出S9459之後就與他商議，就教育政策小組相關細節進行修改，推遲擴大該小組的時間線，把原訂的8月15日將小組從15名增至23名的規畫，推遲至明年1月15日。霍楚在修改信中寫道，「更改是為了市府有足夠的時間建立更大的教育政策小組」，給小組成員任命者亞當斯五個月的時間準備。

另一項備受學生和家長關注的縮小班級規模法案，州長則沒有簽字，「將在今年晚些時候，與其他數百項等待州長審批的法案一起簽署。」劉醇逸說。

紐約市教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)發表聲明，要求霍楚盡快簽縮小班級規模法案，「學生們不能再等下去了。」

對此劉醇逸表示，州長應會簽署縮小班級規模法案，因為不如延長市長控制權急迫，「她還有幾個月時間。」

教育局 霍楚 紐約市

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