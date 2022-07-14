市議員聯名發函市長 籲恢復公校預算

紐約市議會致信市長亞當斯，敦促立即恢復新財年被削減的全市公校預算。(市議會提供)

紐約市議會41名市議員13日聯名致信市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)，敦促市府利用上財年市教育局 未用完的超過7億元聯邦救濟資金，立即補齊新財年被削減的全市公校預算 ；市議會要求市府在本月內做出決定，以利於各校展開新學年的教師招聘工作。

根據市教育局的預算文件，因聯邦疫情補助基本用完，市府將將市教育局總體預算減少約10億元，降至不到310億元；這代表從7月1日開始的2023財年，全市77%的公校，也就是1600所中的1200所，因為入學率下降，將不得不面臨預算削減，平均每所學校40萬元削減；市教師聯合工會(UFT)預計，數百名教師「飯碗不保」。

但是，市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)經過審計發現，2022財年和2021財年，市教育局接收的聯邦救濟款中，分別還有7億元和3810萬元剩餘，市議會呼籲市府利用這筆款項補齊被削減的預算。

市議會在信中表示，「校長、公校和教師都要在下個月做出重大決定，而市府持續的不作為，正在損害他們為學生做出正確選擇的能力；社區和學生仍在承受疫情的負面影響，市教育局大幅縮減公校經費，將傷害低收入家庭、少數族裔學生、殘疾學生和英語學習生。」

市議會還認為，預算削減的急迫性被誇大了，因為許多校長反應的生源減少，並不能反映當下和未來的入學情況，「入學人數每年都會變化，市教育局低估這一點，導致公校的預算計畫被打亂。」

目前市府和市教育局仍未對這封致信作出回應；此前，市府縮減公校經費的行為已經導致社區憤怒，而且州議會之前通過法案要求縮小班級規模，在經費縮減的情況下更難實施。