關切網路沙漠 孟昭文再為學子請命

孟昭文與皇后區的中學生討論網路對學校的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

去年秋天起，得益於聯邦政府緊急連結基金(Emergency Connectivity Fund)的補助，紐約市 各大圖書館及公校，都增加並拓寬了互聯網的服務，方便更多學生能連網學習並完成作業；推動該項目的國會議員孟昭文 ，日前邀請聯邦通訊委員會(FCC)主席羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)，與皇后區的中學生討論該項目，並呼籲繼續為學生增進網路服務。

新冠疫情爆發後，網路沙漠問題凸顯貧富不均，以紐約市為例，44%的低收入 家庭無法使用網路，一度因此中斷了這些家庭中孩子的遠程教育；而孟昭文與同儕提出的緊急連結基金，為公校與圖書館提供更多無線網路熱點，並為低收入家庭提供網路連接裝置。

日前在皇后區新鮮草原第156中學的討論會上，孟昭文表示，數以百萬計的孩子們生活在沒有互聯網的家中，這對全國及紐約市的教育造成嚴重的阻礙，做為兩個適齡男孩的母親，她明白從遠程學習到完成作業，接入互聯網對學業至關重要，必須進行必要的數位投資，確保下一代的成功。

孟昭文還說，除緊急連結基金外，需要繼續獲得能夠支持學生進行網路學習的補助金，因此，她還推出了「普遍通信連接以確保學生成功法案」、簡稱SUCCESS的法案，該法案將延長緊急連結基金項目五年，在期間每年撥款80億元，繼續為學生提供網路熱點、路由器、互聯網服務及上網設備，「隨著疫情逐步受到控制，我們必須藉此幫助所有學生正常上網，縮小他們課業上的差距」。