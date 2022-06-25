紐約市公校經費砍2.15億 教師工會抗議

市議會24日針對市教育局撥款，舉辦相關公聽。(截自公聽視訊直播)

紐約市教育局 於月初公布最新預算 ，在市長亞當斯(Eric Adams)的建議下，計畫在未來兩年逐步削減公校 經費，從今年秋季起減少2.15億元撥款，遭到市教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)的強烈反對。

根據市教育局預算文件，聯邦疫情刺激資金基本用盡，當局將取消公校在疫情期間生源不足時使用聯邦刺激資金的規定，在明年把市教育局總體預算減少約10億元；不過事實上，疫情導致公校入學率大幅降低，到目前為止，市教育局都是憑藉聯邦刺激基金的幫助，才使公校免受入學率下降的預算波動。

目前，該削減計畫在市教育政策小組(Panel for Educational Policy)以十比四通過，亞當斯堅持減少預算為「合理調整」，市教育總監班克斯(David Banks)說：「今年是不尋常的一年，需要改變。」

對此，市教師聯合工會表示強烈反對，24日組織了近200位老師、家長和學生在市議會前抗議，要求市府取消削減經費的決定，認為在疫情後公校最需要幫助的時候，卻慘遭「雪上加霜」；教師工會在聲明中表示，市府「哭窮」是假象，實際情況是州府的教育撥款在增加、聯邦經費還有盈餘、學生人數在減少，但市府卻在無理地削減教育經費。

「這是詐欺行為」；曼哈頓第三學區家長Mark Gonsalves發言說，官員在掩飾真相，入學人數和資金撥款讓當前的預算計畫缺乏透明度。

市議會在24日針對教育局預算進行公聽，市議會監督和調查委員會主席高步邇(Gale Brewer)發言表示「疑惑和擔憂」；她表示，現在不是削減教育經費的時候，「眾所周知，在2023財年，紐約市撥給市教育局的預算比上一財年多出7億元，但是市教育局卻說，由於種種原因，不得不縮減2.15億教育經費。」

高步邇進一步表達疑惑，認為有的學校得到的預算增多，有的卻大幅度減少；「我將敦促市議會仔細審查聯邦撥給市教育局的77億元預算究竟是如何使用的，也將研究州府的資金進入市教育局後的走向，給學生一個公平的交代。」

市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)也要求市府收回當前的決定，「市議會正在向市府提新的解決方案，在不讓他們削減預算的情況下挽救目前的形勢，還給學生一個不受影響的學習未來。」