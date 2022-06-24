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高中抽籤錄取 馬克吐溫初中生陷困境

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙馬克吐溫初中今年的畢業典禮。(鄭女士提供)
布碌崙馬克吐溫初中今年的畢業典禮。(鄭女士提供)

紐約市今年高中錄取，首次採抽籤模式，日前結果公布後，引起家長的不滿；就讀於布碌崙(布魯克林)的馬克吐溫初中(Mark Twain IS 239 for the Gifted and Talented)的華生近日分享，自己也成為該錄取方式的受害者，陷入困境。

馬克吐溫初中是布碌崙著名的學校，以培養才藝見長，就讀該校的華生Angelina知道自己考上特殊高中的把握並不大，但根據平時成績，認為自己至少能上表現優良的中木高中(Midwood High School)，誰知最後被表現較一般的麥迪遜高中(James Madison High School)錄取；去不甘心，不去又沒有其他出路，Angelina陷入困境。

鄭女士的兒子是馬克吐溫初中今年的畢業生，最後考上了布碌崙科技高中(Brooklyn Technical High School)，避開了今年高中的抽籤錄取；鄭女士說，像Angelina這樣的華生不在少數。

據了解，馬克吐溫初中今年有360名畢業生，上特殊高中的大約占一半，其他學生則在今年以抽籤方式錄取普通高中；鄭女士說，該校約有三分之一華生，也就是說大約有60名華生會受到抽籤錄取的影響。

除了未被理想學校錄取，還有學生在志願中填滿了12所高中，最後卻一間都沒錄取；家長譚女士表示，兒子填滿了12所學校，抽籤結果發現全部都在候補名單上，幸虧兒子最後上了布碌崙拉丁高中(Brooklyn Latin)，否則恐將面臨沒有學校念的情況。

不僅沒有學校念，鄭女士說，還有華生最後錄取到聾啞學校；面對抽籤錄取帶來的許多不公平和無序現象，她和「紐約市加強課程和教育家長領導」(Place NYC) 共同創辦人朱雅婷，近日在社群媒體上設立了一個名叫「高中錄取互助群」的群組，群組裡的華人家長均受到抽籤錄取的負面影響，將共同商議解決方法。

華生 布碌崙 紐約市

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