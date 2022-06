高中抽籤錄取 馬克吐溫初中生陷困境

布碌崙馬克吐溫初中今年的畢業典禮。(鄭女士提供)

紐約市 今年高中錄取,首次採抽籤模式,日前結果公布後,引起家長的不滿;就讀於布碌崙 (布魯克林)的馬克吐溫初中(Mark Twain IS 239 for the Gifted and Talented)的華生 近日分享,自己也成為該錄取方式的受害者,陷入困境。

馬克吐溫初中是布碌崙著名的學校,以培養才藝見長,就讀該校的華生Angelina知道自己考上特殊高中的把握並不大,但根據平時成績,認為自己至少能上表現優良的中木高中(Midwood High School),誰知最後被表現較一般的麥迪遜高中(James Madison High School)錄取;去不甘心,不去又沒有其他出路,Angelina陷入困境。

鄭女士的兒子是馬克吐溫初中今年的畢業生,最後考上了布碌崙科技高中(Brooklyn Technical High School),避開了今年高中的抽籤錄取;鄭女士說,像Angelina這樣的華生不在少數。

據了解,馬克吐溫初中今年有360名畢業生,上特殊高中的大約占一半,其他學生則在今年以抽籤方式錄取普通高中;鄭女士說,該校約有三分之一華生,也就是說大約有60名華生會受到抽籤錄取的影響。

除了未被理想學校錄取,還有學生在志願中填滿了12所高中,最後卻一間都沒錄取;家長譚女士表示,兒子填滿了12所學校,抽籤結果發現全部都在候補名單上,幸虧兒子最後上了布碌崙拉丁高中(Brooklyn Latin),否則恐將面臨沒有學校念的情況。

不僅沒有學校念,鄭女士說,還有華生最後錄取到聾啞學校;面對抽籤錄取帶來的許多不公平和無序現象,她和「紐約市加強課程和教育家長領導」(Place NYC) 共同創辦人朱雅婷,近日在社群媒體上設立了一個名叫「高中錄取互助群」的群組,群組裡的華人家長均受到抽籤錄取的負面影響,將共同商議解決方法。