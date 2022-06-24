應對緊急狀況 學校可裝無聲報警系統

州長霍楚23日簽署法案，要求州內所有學校在指定和更新校園安全方案時，考慮安裝無聲報警系統。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)23日簽署法案，要求州內所有學校在指定和更新校園安全方案時，考慮安裝無聲報警系統，繞過911報警電話即時通知執法機構，以節省時間、應對緊急安全情況。

這項法案名為「艾麗莎法案」，要求各校區在定制和安裝獄警系統時，可以考慮採用安裝無聲報警系統，利用手機程式發送郵件，繞過911報警電話，通知執法機構即時反應。

霍楚說，透過該法案，可以在安全緊急情況出現、甚至有槍手射擊時，能夠為執法機構反應節省更多時間，挽救更多生命。

意在紀念在2019年佛州 馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)槍擊案中遇難的艾麗莎·阿爾哈德芙(Alyssa Alhadeff)；霍楚表示，「我們將繼續積極採取行動，直到州內每個孩子都能在安全的環境下接受教育，不再懼怕悲劇的發生。」

她說：「我相信我們將接受歷史的檢驗，我們是否有勇氣站出來？是否做了正確的決定？是否將生命放在第一位？孩子在學校的安全難道比攜槍權更為重要嗎？我想我們都已經得出答案。」

這項法案也是州議會此前通過的十項控槍法案之一，其他法案還包括，禁止21歲以下民眾購買包括AR-15在內的半自動步槍、禁止將防彈衣出售給沒有防彈衣職業需求的平民、將造成大規模傷害威脅的行為做為刑事罪名、所有新槍將採用微蝕刻技術利於辨認追蹤、允許法庭暫時從危險人員手中沒收槍支、要求社交媒體公司出台政策監控和舉報平台上的仇恨言論等。