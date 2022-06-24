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紐約暑期計畫 14-19歲可免費健身

記者張心／紐約報導
市教育總監班克斯帶領學生參照星球健身房體育課程鍛鍊。(取自班克斯推特)
市教育總監班克斯帶領學生參照星球健身房體育課程鍛鍊。(取自班克斯推特)

因應暑假來臨，紐約市23日宣布「高中暑期通行證」(High School Summer Pass)計畫，即日起至8月底，全市14至19歲青少年可到連鎖健身房免費運動，還可下載健康食譜；對此華人學生相當興奮，認為該計畫對疫後返校的身體和心靈健康提升均有幫助。

市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)23日在布碌崙(布魯克林)宣布，與連鎖品牌「星球健身房」(Planet Fitness)合作，從即日起至8月31日，開放全市14歲至19歲青少年，在五大區任何一間星球健身房免費使用運動器械、參加體育課程、下載健康食譜等。

亞當斯表示，「隨著暑假來臨，我們必須要提供活動和娛樂場地，並保證他們在活動時不受傷害」；他說，該計畫將使青少年在有保障的環境中，免費提升自己的身心健康。

班克斯說，除了傳統的教室、食堂和學校體育館，學生們終於可在其他地方運動，且無論家庭收入和背景，都能平等鍛鍊身心；他表示，該計畫旨在逐漸培養青少年健身習慣。

「我覺得太酷了，希望這個計畫能夠持續推進，這樣同學們就都能免費使用到19歲。」現年15歲、在茱莉亞音樂學院預科班(The Juilliard School Pre-College)讀書的翁樂書表示；他說，該計畫讓學生即便在暑假期間，也能有外出休閒、提升心靈健康的場所。

除了免費使用健身房以外，「高中暑期通行證」計畫的參與者，還可觀看15部由運動教練帶領的健身視頻，擁有十套可下載、針對各種體能水平學生提供的詳細運動指導，還有免費電子版「家庭餐桌」(Family Table)食譜。所有報名的青少年也將自動加入星球健身房抽獎活動，在暑假結束時，獲獎者將獲得500元或5000元的獎學金。

此次計畫規定，18歲以下的青少年必須由家長或監護人陪同，在網上或是到星球健身房報名。具體信息請參考：PlanetFitness.com/SummerPass。

紐約市同星球健身房合作，為所有14至19歲青少年提供暑假免費健身機會。(取自班克...
紐約市同星球健身房合作，為所有14至19歲青少年提供暑假免費健身機會。(取自班克斯推特)

健身 食譜 亞當斯

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