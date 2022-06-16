特殊高中 非裔、西語裔錄取率仍低

特殊高中今年錄取的非洲裔和西語裔學生數字仍偏低。(美聯社)

紐約市特殊高中今年的錄取報告，非洲裔和西語裔學生的錄取率依然偏低；華裔教育 倡導人士稱，雖然市長亞當斯 (Eric Adams)提出提升非洲裔和西語裔學生錄取率的措施，但教育是一件天長日久的事，需要幾年時間才能真正見到成效。

根據統計，參加特殊高中入學考試(SHSAT)的非洲裔和西語裔考生分別占考生總數的20.7%和25.8%，但這兩部分考生加起來最後只占錄取學生總數的13%；與此相比，亞裔學生占總考生的31%，但最後錄取的學生占錄取考生總數的54.6%；白人學生占總考生大約17%，但最後錄取的學生占錄取總數近28%。這個結果和去年相似。

紐約市加強課程和教育家長領導組織(Place NYC)共同總監朱雅婷表示，有人說SHSAT不公平，但她舉例，在2019年紐約州的高中數學考試，最後發現能考到最高成績的學生，族裔比率和考取特殊高中的學生族裔比率相似。

朱雅婷說：「這說明SHSAT並不是一項與眾不同的考試，它體現了學生在學習方面的一般水平。」

前市長白思豪(Bill de Blasio)在任期間，發起了「探索」項目(Discovery Program)，試圖讓更多低收入 的非洲裔、西語裔可錄取特殊高中，但最後收效不佳，因為亞裔學生也有許多來自低收入家庭。

亞當斯擔任市長後，採取了新措施，包括倡導不同的教育方法，針對低收入家庭發起了「早期英語教育計畫」(Early Literacy Program)，大膽改變原有的普遍認為不佳的課程，還為有閱讀障礙的學生提供特殊幫助，這些措施都是希望通過改善早期教育提升學生以後的學習表現。

亞當斯還保留並擴大了資優班，進一步培養資質好的學生，對此朱雅婷認同亞當斯以上的教育措施，認為將會為紐約市的教育系統帶來真正的變化，「但改變需要時間和耐心。」