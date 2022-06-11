紐約公校心理健康教育 幾都不達標

州主計長報告顯示，紐約州幾乎所有公校的心理健康教育不達標。(市長辦公室提供)

上月紐約州水牛城槍擊案和德州小學槍擊案後，州府對全州教育 系統心理健康 應急措施進行普查，州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)日前公布報告，顯示紐約州90%的學區 未能按照規定提供心理健康教育。

狄納波利表示，根據紐約州學校安全條例，公校必須在每年9月15日前，為所有教職員工提供心理健康培訓，並進一步為學生輔導心理健康，「學校工作人員往往是第一個注意到學生是否經歷心理問題的人，他們需要透過培訓，才能盡早發現這些跡象和症狀。 」

狄納波利說，如果相關培訓不達標，可能會對學生、工作人員、家庭和社區造成毀滅性的後果。

在調查中，90%的學區沒能在2020-2021學年按照規定提供心理健康培訓，教育工作者缺乏應知的心理健康內容，「在接受調查的學區中，幾乎所有都沒能在截止日期前，遵守「紐約安全學校反對教育暴力法案」(New York Safe Schools Against Violence in Education Act)中的心理健康部分。」

未達標的學區中，不乏一些頂尖的學區，包括紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)的萊伊城學區(Rye City School District)，和長島的華盛頓港聯合自由學區(Port Washington Union Free)等。

狄納波利表示，他們多數沒有提供、或者提供的心理健康培訓並不到位，「各學區的培訓缺乏足夠的內容，大部分甚至連基本的十個心理健康警告標誌，例如『向誰求助』、『如何獲得危機支持和服務』等都沒有。」

報告指出，全美各地的學校一直在努力應對疫情對學生造成的情緒影響，受到疫情影響，許多學校自2020年實施線上課程的措施，愈來愈多學生出現了焦慮和抑鬱的狀況，該現象不僅存在學生間，許多教職員工也有類似的心理問題，有些甚至上升成肢體暴力。