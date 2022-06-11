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劉醇逸：改善學校管理 增加家長參與為目標

記者張心／紐約報導
劉醇逸出席皇后區第26學區教育委員會，談近期的市長公校控制權延長、縮小班機規模等政策改革。(會議截圖)
劉醇逸出席皇后區第26學區教育委員會，談近期的市長公校控制權延長、縮小班機規模等政策改革。(會議截圖)

皇后區第26學區教育委員會日前舉行例會，州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示缺乏直接決策參與，是愈來愈多家庭離開公校的主要原因，增加家長參與度，才是未來紐約州學校管理的改良目標。

紐約州參、眾兩會近日通過，將市長公校控制權延長兩年至2024年，並且將通過增加教育政策小組(Panel for Educational Policy)人數的方式，增加家長的影響力，同時縮小班級規模，預計在2027年以前，把紐約市學前班到三年級的班級人數限制在20人，四年級到八年級的班級人數限制在23人，高中班級人數限制在25人；目前待州長簽署後立法。

劉醇逸表示，許多家長對自己無法參與公校事務決策表達擔憂，尤其是在疫情期間、公校面臨諸多的挑戰和變化，「我們正在透過立法，增加家長參與度。」

對於有家長希望能回到前市長彭博(Michael R. Bloomberg)時期的董事會控制公校制度，但州府討論後，決定把掌控權交給教育政策小組，劉醇逸表示，「過去兩年中，數以百計的學生離開了紐約市公校系統，而這與家庭欠缺公校參與度有關係，對此我很失望，希望能做出改變。」

面對外界提出該政策是否能達成成效，劉醇逸表示，雖然方案無法盡善盡美，但立法者希望努力扭轉公校每況愈下的局面，「為了提升教學質量才縮小班級規模，有人會擔心教師嚴重短缺，但我不認為這個局面會是永久性的。」

另外還有反對者抨擊在撥款不足的現狀下，不應為縮小班級規模而犧牲現有教育項目預算的質疑，劉醇逸回應，該法案不是一個需要削減其他項目的無經費授權，它背後有資金的支持，州府正在為紐約市提供額外的16億元年度預算，而這是自己和其他立法者多年來的努力。

劉醇逸出席皇后區第26學區教育委員會，談近期的市長公校控制權延長、縮小班機規模等...
劉醇逸出席皇后區第26學區教育委員會，談近期的市長公校控制權延長、縮小班機規模等政策改革。(會議截圖)

公校 教育 紐約市

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