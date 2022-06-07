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Apex for Youth導師幫扶 亞裔學子受惠

記者張心／紐約報導
Apex for Youth自推出亞裔青少年和傑出導師對接輔導計畫，受惠的亞裔青少年不勝枚舉。(CBS截圖)
Apex for Youth自推出亞裔青少年和傑出導師對接輔導計畫，受惠的亞裔青少年不勝枚舉。(CBS截圖)

亞裔青年組織Apex for Youth自推出亞裔青少年和傑出導師對接輔導計畫後，受惠的亞裔青少年不勝枚舉，不少參與者表示自己變得更加自信；目前該組織擬招募更多導師，歡迎有志者積極參與。

Apex for Youth日前舉辦30周年活動，邀請冬奧冠軍、中美混血滑雪運動員谷愛凌(Eileen Gu)在內的眾多社會菁英參與；作為專注服務亞裔和移民青少年的非營利組織，他們致力於從小學起為亞裔兒童提供課後輔導、社會實踐、導師計畫等項目，使亞裔在美國變得更加自信，勇敢發出自己的聲音。

華裔高中生Roy Lau表示，「我的導師Ken Ng是超級大忙人，但是他總會無私為我騰出時間」。Ken Ng作為職場菁英，帶學生嘗試了非常多有意義的活動，「確保彌補亞裔青少年成長過程中缺失的支持，這一點非常重要。」Ken Ng說。

「我的家庭非常保守，所以我在其中獲得的愛都非常嚴厲。」Roy Lau表示，Apex for Youth補償了他內心對家人溫暖支持的需求，「他們像是我的第二個家。」

根據該非營利組織蒐集的數據，紐約市每兩個亞裔青少年中，就有一個人生活在貧困中或是接近貧困線，且14歲及以上的亞裔群體中的五分之一，其原生家庭都不講英文；「Apex for Youth」項目負責人Amy Zhao表示，「我們看到很多低收入家庭的亞裔青年，在家裡沒有人可以傾訴，特別是關於大學建議、職涯規畫、社交、情感支持等沒有人指導，所以發起了這個導師幫扶計畫」。

目前，Apex for Youth的導師幫扶項目已湊成140對，還在尋找更多的導師志願者，具體信息可瀏覽網頁：https://www.apexforyouth.org/volunteer/。

Apex for Youth自推出亞裔青少年和傑出導師對接輔導計畫，受惠的亞裔青...
Apex for Youth自推出亞裔青少年和傑出導師對接輔導計畫，受惠的亞裔青少年不勝枚舉。(CBS截圖)

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