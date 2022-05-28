4著名法學院 將開亞裔與法律課程

哥倫比亞大學法學院日前決議將開設關於亞裔和法律的課程。(取自哥大學法學院推特)

在紐約亞裔 律師協會(AABANY)的推動下，包括哥倫比亞大學(Columbia University)法學院等等四所法學院，日前決議將開設關於亞裔和法律的課程，融入亞裔群體對美國社會的歷史貢獻知識，以期在仇亞犯罪頻發的時代背景下，填補法學院對相關教育 的空白。

通過決議加入亞裔和法律相關課程的，還包括康乃爾大學(Cornell University)法學院、紐約法學院(New York Law School)和羅格斯大學(Rutgers University)法學院，透過學校教育，促進未來的法律界菁英對亞裔族群法律、社會和政治地位影響力的理解。

紐約亞裔律師協會27日表示，該協會在去年11月向紐約和新澤西州 的17所法學院發出建議，呼籲他們開設關於亞裔和法律的課程，到目前為止，除了以上四所法學院之外，紐約市立大學(CUNY)法學院、雪城大學(Syracuse University)法學院、復敦大學(Fordham University)法學院，已經開設了此類課程。

該建議由紐約亞裔律師協會中的「亞裔仇恨犯罪工作組」(Anti-Asian Violence Task Force)發起，他們經過研究發現，犯罪者對亞裔歷史、文化和貢獻的極度無知是對亞裔施暴的根本原因之一，長期的將亞裔視為外國人和被忽視群體的共識，助長了當前的仇亞犯罪行為，「這些都是可以通過長期的研究、學術和教育來解決的。」

「可悲的是，大多數法學院學生對此類案件一無所知。」紐約亞裔律師協會主席William Ng表示，該組織藉由5月亞太裔傳統月的機會，倡導對未來律師和法官教育的重要性，使他們增進對亞裔在塑造美國憲法和民權方面的重要作用。

William Ng說：「這些課程將幫助學生們更全面地了解和欣賞亞裔在美國社會、法律、政治和歷史上所做的貢獻，特別感謝聯邦上訴法院華裔法官陳卓光(Denny Chin)和復敦大學法學院Thomas H. Lee教授，在提供課程建議上的傑出貢獻。」