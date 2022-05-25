資優班5/31報名 法拉盛24小學首設

紐約市擴大版資優班項目，5月31日起開始報名。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)聯合市教育總監班克斯(David Banks)24日宣布，此前決議擴大的資優班 項目(Gifted and Talented Program)將於5月31日開啟報名，法拉盛 公立24小學(PS. 24)首度設立資優班項目；市教育局 三場相關宣講會將全部提供中文翻譯，方便華裔學生和家長的了解和參與。

改良的資優班項目將從2022至2023學年擴大至全市所有學區，為三年級起的資優班項目增設1000個名額(共計達3500個)，幼稚園(kindergarten)資優班項目將添加100新名額(共計2500個)。此外，幼稚園資優班的申請將繼續延續疫情期間改革的「教師推薦制」；三年級起的資優班招生，將允許學校排名前10%的學生(成績根據英語、數學、科學和社會研究四門主修課確定)申請，一改此前的教師推薦制度。

亞當斯表示，通過將資優班計畫擴大到全市所有地區，可以給每個青少年一個成長、學習、探索自己天賦和想像力的機會，確保不讓任何一個孩子落下；班克斯也表示，學生、家庭、學校、社區等多方的共同參與，確保了最終每個社區都能迎來資優班計畫。

法拉盛公立24小學此次首度開啟了三年級資優班項目，方便華社家庭和學生接受優質教育，「我競選時就常聽家長們說，第20選區缺乏並且急需資優班，因此我始終呼籲建立資優班。」法拉盛市議員黃敏儀表示，這次市長能夠聽取選民意見，把法拉盛選區納入資優班範圍內，自己非常高興。

目前，由於「教師推薦制」的特殊性，89%的幼稚園資優班申請已經提交，市教育局正在和各校合作解決未填滿的名額。

市教育局也在24日、26日(周四)和6月1日舉辦資優班在線宣講會，均提供中文、韓文、西班牙語等多種現場翻譯，幫助家長和學生了解資優班類型、申請資格和申請方式，並為聽眾提供提問機會。宣講會報名請參：https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/kindergarten/elementary-school-events。