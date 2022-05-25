我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

資優班5/31報名 法拉盛24小學首設

記者張心／紐約報導
紐約市擴大版資優班項目，5月31日起開始報名。（市長辦公室提供）
紐約市擴大版資優班項目，5月31日起開始報名。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)聯合市教育總監班克斯(David Banks)24日宣布，此前決議擴大的資優班項目(Gifted and Talented Program)將於5月31日開啟報名，法拉盛公立24小學(PS. 24)首度設立資優班項目；市教育局三場相關宣講會將全部提供中文翻譯，方便華裔學生和家長的了解和參與。

改良的資優班項目將從2022至2023學年擴大至全市所有學區，為三年級起的資優班項目增設1000個名額(共計達3500個)，幼稚園(kindergarten)資優班項目將添加100新名額(共計2500個)。此外，幼稚園資優班的申請將繼續延續疫情期間改革的「教師推薦制」；三年級起的資優班招生，將允許學校排名前10%的學生(成績根據英語、數學、科學和社會研究四門主修課確定)申請，一改此前的教師推薦制度。

亞當斯表示，通過將資優班計畫擴大到全市所有地區，可以給每個青少年一個成長、學習、探索自己天賦和想像力的機會，確保不讓任何一個孩子落下；班克斯也表示，學生、家庭、學校、社區等多方的共同參與，確保了最終每個社區都能迎來資優班計畫。

法拉盛公立24小學此次首度開啟了三年級資優班項目，方便華社家庭和學生接受優質教育，「我競選時就常聽家長們說，第20選區缺乏並且急需資優班，因此我始終呼籲建立資優班。」法拉盛市議員黃敏儀表示，這次市長能夠聽取選民意見，把法拉盛選區納入資優班範圍內，自己非常高興。

目前，由於「教師推薦制」的特殊性，89%的幼稚園資優班申請已經提交，市教育局正在和各校合作解決未填滿的名額。

市教育局也在24日、26日(周四)和6月1日舉辦資優班在線宣講會，均提供中文、韓文、西班牙語等多種現場翻譯，幫助家長和學生了解資優班類型、申請資格和申請方式，並為聽眾提供提問機會。宣講會報名請參：https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/kindergarten/elementary-school-events。

紐約市擴大版資優班項目，5月31日起開始報名。（市長辦公室提供）
紐約市擴大版資優班項目，5月31日起開始報名。（市長辦公室提供）

資優班 教育局 法拉盛

上一則

華埠地鐵槍案 嫌犯投案前遭警伏擊抓捕

下一則

小頸華女中槍亡 男友被控非法持武

延伸閱讀

玉蘭花園重啟今秋動工 仍做為家庭和兒童過渡性住屋

玉蘭花園重啟今秋動工 仍做為家庭和兒童過渡性住屋
自認布碌崙拜登 紐約市長亞當斯想選總統

自認布碌崙拜登 紐約市長亞當斯想選總統
3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物
抗爭到底 法拉盛大聯盟批亞平會罔顧民意

抗爭到底 法拉盛大聯盟批亞平會罔顧民意
跨越千里來相會

跨越千里來相會

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況