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德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

因水牛城槍案 州會考取消歷史科目

編譯周芳苑／綜合24日電
由於擔心考試內容可能加劇近期水牛城槍擊案對學生所造成的創傷，州教育廰決定取消高中會考的「美國歷史與政府」科目；圖為水牛城槍擊案嫌犯就讀的高中。(美聯社)
由於擔心考試內容可能加劇近期水牛城槍擊案對學生所造成的創傷，州教育廰決定取消高中會考的「美國歷史與政府」科目；圖為水牛城槍擊案嫌犯就讀的高中。(美聯社)

紐約州教育廰24日宣布，高中會考(Regents)的「美國歷史與政府」科目取消，原因是考試內容可能加劇近期水牛城槍擊暴力案件對學生所造成的創傷。

紐約州教育廳長羅莎(Betty Rosa)發給學校負責人一封信，信中提到，原訂於6月1日舉行的紐約州會考考卷已印製、並包裝好運往學校，不可能在短時間內製作出不同試卷、或者修改目前已經出現的論點；為了妥善支持學生和他們的福祉，將取消紐約州會考的「美國歷史與政府」(United States History and Government)科目。

這項考試兩年前開辦，5月14日水牛城大規模槍擊案件發生後，州府官員審視考試內容，發現考卷有令人反感的內容；不過，州教育廳官員並未明講是什麼內容。

在水牛城槍擊案中，一名以非洲裔為目標的白人至上主義者在超市開槍，造成十人死亡。

羅莎說，針對美國史和政府考試科目，兩年多前由紐約州認證的社會研究教師開發，之後透過現場測試確認其內容合乎教育理念，但水牛城悲劇為這項規畫中的學科評估加添意外變數；她又說，悲劇發生後，不宜在考試中提出可能加劇社區所面臨悲傷和困難的問題。

會考董事會(Board of Regents)將針對原訂今年6月、8月和明年1月參加考試的學生進行免試表決，州教育廰將要求董事會投票通過。

在紐約州，高中生通常必須通過高中會考才能畢業，紐約因此成了全美需要通過畢業考試才能獲得高中文憑的少數州之一；但是新冠疫情爆發後，這項考試曾被迫取消，今年1月便因染疫病例激增而取消。

羅莎在信中說，紐約有卓越的學校社區，對學生表現堅定不移的奉獻精神，水牛城悲劇發生後，教育廰致力支持學生、學校和社區，將確保善良和慈悲戰勝無知和仇恨。

高中會考 紐約州 教育

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