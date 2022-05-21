我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

學生評分考勤等信息 教育局新學年推新App

記者胡聲橋／紐約報導
市教育局將推出用於為學生評分、考勤和信息傳遞的新應用程序。(取自市教育局推特)
市教育局將推出用於為學生評分、考勤和信息傳遞的新應用程序。(取自市教育局推特)

市教育總監班克斯(David Banks)日前宣布，教育局將推出用於為學生評分、考勤和信息傳遞的新應用程序(App)。這個新應用程序將於今年9月，2022-2023學年開始時，供所有紐約市公校免費使用。

「這個新平台更安全，我們優秀的教育工作者一起參與了這個應用程序的設計，以確保能滿足他們的需求，並使他們免於把時間花在不必要的行政事務上」，班克斯說，推出這個平台讓他感到很興奮，也非常感謝教學和信息技術處付出的心血。

這個新應用程序和平台讓學校教員可以記錄和提交學生每天的出勤情況，學生作業的分數，以及每門課最終的分數。在這個平台上，通過一個信息傳遞應用程序，教員們還可以通過電子郵件、文本和機器人電話，向學生、家長和工作人員傳遞各種信息。

教育局教學和信息技術處建議，仍在使用第三方提供類似應用程序的學校可以切換到教育局的新應用程序。

教育局首席信息官沙爾馬(Anuraag Sharma)說，通過與各學校多次對話，我們了解到他們需要一個定制的評分、考勤和信息傳遞新應用程序，以取代繁重的手工流程，並降低使用第三方應用程度帶來的高成本。

沙爾馬說，因為轉換到這個教育局的應用程序不需要任何費用，所以這個平台也為在公校系統搭建一個技術生態系統提供了更公平的解決方案。

教育局 公校 紐約市

上一則

台劇團ISPA提案 爭取國際邀演

下一則

州議會敲定 紐約市測速攝像24小時不停機

延伸閱讀

紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾

紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾
安全堪憂 公校搜出逾4700件防身武器

安全堪憂 公校搜出逾4700件防身武器
紐約市公校沒收近5000件防身武器 治安差學生慌

紐約市公校沒收近5000件防身武器 治安差學生慌
在線教育成趨勢 紐約市擬推2所全日制網課學校

在線教育成趨勢 紐約市擬推2所全日制網課學校
紐約市取消公校畢業典禮、舞會疫苗令

紐約市取消公校畢業典禮、舞會疫苗令

熱門新聞

一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
胡艾倫逃難到R車後，一名醫生見狀幫他止血。(人力中心提供)

紐約地鐵槍案中五彈 華男新移民陷困境

2022-05-19 09:45

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認