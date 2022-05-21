學生評分考勤等信息 教育局新學年推新App

市教育局將推出用於為學生評分、考勤和信息傳遞的新應用程序。(取自市教育局推特)

市教育總監班克斯(David Banks)日前宣布，教育局 將推出用於為學生評分、考勤和信息傳遞的新應用程序(App)。這個新應用程序將於今年9月，2022-2023學年開始時，供所有紐約市公校 免費使用。

「這個新平台更安全，我們優秀的教育工作者一起參與了這個應用程序的設計，以確保能滿足他們的需求，並使他們免於把時間花在不必要的行政事務上」，班克斯說，推出這個平台讓他感到很興奮，也非常感謝教學和信息技術處付出的心血。

這個新應用程序和平台讓學校教員可以記錄和提交學生每天的出勤情況，學生作業的分數，以及每門課最終的分數。在這個平台上，通過一個信息傳遞應用程序，教員們還可以通過電子郵件、文本和機器人電話，向學生、家長和工作人員傳遞各種信息。

教育局教學和信息技術處建議，仍在使用第三方提供類似應用程序的學校可以切換到教育局的新應用程序。

教育局首席信息官沙爾馬(Anuraag Sharma)說，通過與各學校多次對話，我們了解到他們需要一個定制的評分、考勤和信息傳遞新應用程序，以取代繁重的手工流程，並降低使用第三方應用程度帶來的高成本。

沙爾馬說，因為轉換到這個教育局的應用程序不需要任何費用，所以這個平台也為在公校系統搭建一個技術生態系統提供了更公平的解決方案。