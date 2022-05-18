紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾

紐約市長亞當斯 17日至州府，為延長公校 管理權的心願奔波勞碌，一改3月初州立法機構公聽會上匆匆離開、請教育總監 代答的尷尬局面。

隨著州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸的聲明，透露「希望亞當斯保留公校控制權」，並認可其親自到奧伯尼進行對談的行為，似乎預示著亞當斯已在成功的不遠處。

目前不僅獲得了州長霍楚(Kathy Hochul)的背書，也馬上要說服之前對他有諸多反對意見的州立法機構的支持。

其實自霍楚在2月宣布延長亞當斯對市公校系統的控制權至四年以來，此舉便遭到各方質疑，3月的公聽會更是聚集了全州教育領袖，試圖徹底了解市長和教育總監，將如何管理紐約市這個全美規模最大的教育體系。

畢竟直接給四年控制權是前所未有，白思豪一開始也只獲得一年控制權，後來在民主黨多方爭取下，才又拿到三年。拋開形式，市長控制的弊病這些年也逐漸凸顯，「獨斷專權」的作法使從教師工會到立法者，都開始認為需要「必要的制衡」，否則接下來後果不堪設想。

了解反對者的心態，亞當斯配合班克斯的「教育好兄弟雙人組」，也一開始就拿「提高家長參與度」作為據理力爭的籌碼，以「保證更多家長參加之前無法出席的各類教育會議」為宣傳口號。

在亞當斯北上「跑官」當天，班克斯便通過市教育局發表聲明，宣布增加家長在市府聘用新學監時的參與度，力保家長可以在選拔公校領導班子時有更多話語權。其實反對者可以不用那麼快鬆口，這樣或許民眾還能看到更多有利的「政治優惠大禮包」紛至沓來。

（紐約客談，每周二至周六見報）